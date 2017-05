Athene verandert in slagveld na nieuwe bezuiniging

Het Griekse parlement gaat vandaag akkoord met een bezuinigingspakket van bijna 5 miljard euro. Maar de steun van de bevolking hiervoor is ver te zoeken. In Athene braken er voor het parlementsgebouw grote rellen uit.

Meer nieuws, elke dag in je inbox? Meld je aan voor Elseviers nieuwsbrief >>

Demonstranten maakten gebruik van molotovcocktails om hun onvrede met de bezuinigingen kracht bij te zetten. Zo veranderde de bakermat van de democratie in een slagveld. De oproerpolitie moest traangast inzetten om de demonstranten uit elkaar te drijven.

Met de bezuinigingsmaatregel van 5 miljard euro komen de Grieken tegemoet aan de eisen van de Eurogroep. Daarmee kunnen ze aanspraak maken op een nieuwe tranche noodhulp uit het steunfonds van 85 miljard euro. Maandag laten de ministers van Financiën van de Eurogroep weten of de Grieken voldoen aan de eisen voor dit steunpakket.

Gematigd positief

De Griekse premier Alexis Tsipras is gematigd positief over de Griekse economische koers. In het Griekse parlement verdedigde hij de bezuinigingseis, maar gaf ook te kennen dat er schuldenverlichting moet komen. Hij wist de stemmingen met een nipte meerderheid te winnen: van de 300 parlementariërs stemden er 153 mee in.

Mocht er niet over schuldenverlichting worden gesproken, dan zal Tsipras de maatregelen niet uitvoeren, zo kondigde hij aan. Het IMF is net als de Griekse regering voor schuldenverlichting, maar de Duitse minister van Financiën Wolfgang Schaüble wil daarvan niets weten. Hij is bang dat de steunpakketten onder de EU-bevolking aan draagkracht verliezen, als de Grieken de gemaakte schulden niet terug hoeven te betalen.

Griekse schuldencrisis

In 2015 werd een akkoord bereikt met Griekenland: in ruil voor steunfondsen – een deel van de totale 85 miljard euro – moest een aantal banken wel flinke hervormingen doorvoeren. Zo eisten de geldschieters dat de Nationale Bank van Griekenland een dochteronderneming verkocht en de opbrengst daarvan gebruikt om het Europees Stabiliteitsmechanisme terug te betalen.