‘Cyberaanval moet wake-upcall zijn’

Organisaties en bedrijven roepen overheden op om meer aandacht te geven aan cyberveiligheid en alerter te zijn op dreigingen. De enorme cyberaanval van vrijdag moet worden gezien als wake-upcall.

Dat is het oordeel van onder meer techgigant Microsoft. Het bedrijf pleit maandag voor een Digitale Conventie van Genève, een internationaal verdrag om landen en burgers te beschermen tegen cyberaanvallen.

Wereldwijd is paniek ontstaan nadat honderdduizenden organisaties slachtoffer werden van een van de grootste cyberaanvallen ooit. Het gaat om een ransomware-virus genaamd WannaCry (Wanna Decrypt0r). Ramsomware versleutelt op afstand bestanden op computers en vraagt geld aan gebruikers om die weer te ontsleutelen. Het gijzelt dus als een ware een computer, vandaar ook de naam.

‘Meer investeren’

Ook Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid Dick Schoof vraagt de overheid maandag concrete stappen te zetten om de cyberveiligheid in Nederland op te schroeven. Onderzoekers van het Amerikaanse Potomac Institute for Policy Studies geven in de Cyber Readiness Index – uitgevoerd in opdracht van de NCTV – aan dat Nederland weliswaar ‘stelt dat cyberveiligheid een prioriteit is, maar tegelijkertijd de organisaties die dat beleid moeten uitvoeren niet financiert alsof ze van strategisch belang zijn voor het economisch welzijn en de nationale veiligheid’.

De onderzoekers sporen de regering aan de daad bij het woord te voegen en te investeren in cyberveiligheid, meldt De Telegraaf. Patricia Zorko, directeur van het Nationaal Cyber Security Centrum zegt dat vooral de consument alert moet blijven. Besturingssystemen en antivirusprogramma’s moeten zijn geüpdatet, en de consument moet voorzichtiger zijn met het openen van e-mails van onbekende afzenders.

‘Reikwijdte ongeëvenaard’

Zondag kwam aan het licht dat de cyberaanval waarschijnlijk veel groter is dan in eerste instantie gedacht. Aan het begin van het weekeinde schatten experts dat zo’n 45.000 computers waren geïnfecteerd, maar Europol-chef Rob Wainwright denkt nu dat het gaat om zeker 200.000 computers.

‘De reikwijdte is ongeëvenaard,’ zei Wainwright tegen het politieke ITV-programma Peston on Sunday. Maandagochtend wordt de teller verwacht verder te stijgen, als werknemers hun computer opstarten en inbox openen.

Schade in Nederland beperkt

Rusland en het Verenigd Koninkrijk waren het belangrijkste doelwit, volgens Wainwright. Britse ziekenhuizen kampen al dagen met problemen omdat computers van de National Health Service ook werden ‘gegijzeld’ door de ransomware.

In Nederland bleef de schade tot nu toe beperkt. Alleen Nederlandse parkeergarages van het concern Q-Park kwamen in de problemen. Slagbomen moesten met de hand worden geopend, omdat de computers niet werkten.