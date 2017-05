Dit is Thijs. 22 jaar. Hij is de Messi van online gamen

Thijs (22) uit Enschede reist de wereld over voor zijn game Hearthstone. Hij is de ‘Messi’ van de online gamewereld.

Al sinds zijn jeugd speelt Thijs strategische spellen. Drie jaar geleden raakte hij verknocht aan Hearthstone, een digitaal kaartspel dat het midden houdt tussen poker en schaken. Het spel wordt wereldwijd door ruim 50 miljoen spelers gespeeld. Dat zijn meer mensen dan er in Spanje wonen.

Thijs staat in de top-10 van beste spelers ter wereld. Hij speelt bij het Spaanse team G2 Esports, dat als het ‘Barcelona van Hearthstone’ wordt gezien. Thijs, die twee keer op rij Europees kampioen werd, verdient in Spanje een riant salaris. ‘Zo veel zou ik als 22-jarige anders nooit verdienen.’ Daarnaast speelt hij mee in toernooien waar prijzen van 100.000 tot 1 miljoen dollar te verdienen zijn.