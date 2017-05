Miljoenenboete Facebook voor WhatsApp-overname

De Europese Commissie heeft een forse boete uitgedeeld aan Facebook. Het bedrijf moet 110 miljoen euro betalen, omdat het de Europese Unie verkeerd heeft geïnformeerd over de overname van WhatsApp in 2014.

Margrethe Vestager, de Deense eurocommissaris voor Mededinging, kondigt vandaag aan dat Facebook ‘foute en/of misleidende informatie’ heeft gegeven ten tijde van de overname. ‘We hebben de juiste feiten nodig om ons werk goed te doen,’ zegt Vestager.

Facebook wist van mogelijkheden

WhatsApp telt zo’n 1,2 miljard gebruikers die de app zeker eens per maand openen. Het aantal actieve gebruikers is sinds de overname in 2014 explosief gegroeid. Facebook telt bijna 2 miljard actieve gebruikers (1,936 miljard in het eerste kwartaal van 2017). Het aantal berichten dat via Facebook en WhatsApp in totaal wordt verstuurd, is drie keer zo veel als het aantal SMS-berichten dat wordt verstuurd.

Facebook beloofde in 2014 – toen het de razend populaire chat-app WhatsApp overnam – de gebruikersgegevens van de twee netwerken niet aan elkaar te koppelen. In 2016 gebeurde dat alsnog.

De Europese Commissie stelt in een rapport dat Facebook in 2014 al wist dat het mogelijk was de gegevens van beide netwerken aan elkaar te verbinden.

WhatsApp-gegevens toch gekoppeld

De Commissie checkt bij grote fusies en overnames steevast of er geen sprake is van oneerlijke concurrentie. Facebook hield vol dat de accounts van Facebook- en WhatsApp-gebruikers niet zomaar kunnen worden gekoppeld. Mogelijk zou sprake zijn van oneerlijke concurrentie als dit wel gebeurde.

Vorig jaar werden de gegevens alsnog gekoppeld, dus opende de Commissie het onderzoek naar Facebook. Uit het onderzoeksrapport blijkt dat de boete specifiek is uitgedeeld, omdat Facebook de verkeerde informatie heeft gegeven aan de Europese Commissie.

De Commissie kan een boete uitdelen van maximaal 1 procent van de omzet die een bedrijf jaarlijks behaalt. In het geval van Facebook zou het dan gaan om 250 miljoen euro. De boete die Facebook moet betalen, is ‘proportioneel en afschrikwekkend’, aldus Vestager.

Een woordvoerder van Facebook zegt tegen elsevier.nl dat er sprake is van een misverstand. ‘Facebook heeft de matching vragen van de Commissie anders geïnterpreteerd dan de Commissie ze bedoeld heeft. We hebben te goeder trouw gehandeld en geantwoord op de vragen.’

Dat bevestigt ook de Commissie zelf, aldus het sociale netwerk. ‘De fouten die we in de informatievoorziening in 2014 hebben gemaakt waren niet opzettelijk en de Commissie heeft bevestigd dat deze de resultaten van de fusiebeoordeling niet hebben beïnvloed. De aankondiging van vandaag brengt deze zaak tot een einde.’

Gebruikers informeren

In november vorig jaar werd Facebook op de vingers getikt door de Britse privacywaakhond ICO (Information Commissioner’s Office). Facebook moest gebruikers van WhatsApp beter informeren over hoe hun gegevens worden gebruikt, en de beveiliging moest worden aangescherpt.

Het standje van ICO leidde er vervolgens toe dat Facebook aankondigde in heel Europa tijdelijk te stoppen met het gebruiken van gegevens van WhatsApp-gebruikers. Data werden alleen nog maar gebruikt op spamchats en -berichten tegen te gaan.

Het gebruik van WhatsApp-data kan zeer gunstig zijn voor Facebook. In 2014 werd de deal gesloten als oplossing voor de stagnerende groei van het aantal nieuwe Facebook-gebruikers. Bovendien richt het sociale netwerk zich steeds meer op chatdiensten zoals de messenger-app van Facebook zelf.