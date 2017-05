‘Accountant Henry Keizer was niet onafhankelijk’

Pieter Lakeman wil de accountant van de VVD-voorzitter Henry Keizer voor de tuchtraad van de accountantskamer slepen. Volgens Lakeman, die voorzitter is van Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (SOBI), heeft de accountant van Ernst & Young ten onrechte jaarrekeningen goedgekeurd.

Dat maakte Lakeman vanochtend op zijn website bekend. ‘Ik veronderstel dat de accountant beïnvloed is door het management van de Facultatieve BV,’ zegt Lakeman tegen elsevier.nl, ‘terwijl de accountant formeel onafhankelijk dient te zijn.’

Dit is voor Lakeman niet de enige steen des aanstoots. ‘In 2012 heeft deze accountant twee jaarverslagen goedgekeurd die nooit goedgekeurd hadden mogen worden,’ zegt Lakeman. ‘De jaarrekening die door de accountant werd goedgekeurd, correspondeerde weliswaar met de aankoopprijs van de Facultatieve, maar niet met de waarde.’

Follow the Money

De affaire-Keizer kwam aan het rollen toen onderzoeksplatform Follow the Money onthulde dat Henry Keizer de facultatieve BV in 2012 voor 500.000 euro had gekocht. Het bedrijf had destijds een jaaromzet van meer dan 100 miljoen euro. Follow the Money vindt dat Keizer niet integer heeft gehandeld met de overname van het bedrijf. Omdat Henry Keizer ook voorzitter van de VVD is, werd er een onderzoek ingesteld naar zijn integriteit. Hij heeft nu tijdelijk de voorzittershamer neergelegd.

‘Die dikke deugt niet’

Keizer zelf houdt vol dat hij niet fout zat. De partijvoorzitter zei op een persconferentie dat hij een ‘schoon geweten’ heeft. ‘We hebben alles volgens de regels laten verlopen.’ De bewering dat hij veel te weinig zou hebben betaald voor de Facultatieve, is ‘absoluut onjuist’, zegt Keizer. Hij ziet zichzelf vooral als slachtoffer. ‘Door Follow the Money is een sfeertje gecreëerd van “die dikke deugt niet”,’ zei de ondernemer tijdens de persconferentie.

Ernst & Young wil niet reageren op de tuchtklacht van Lakeman, en wacht het oordeel van de rechter af: ‘We nemen het ter kennisgeving aan.’