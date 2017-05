VVD ‘overtrad belastingwet’ met giften

De VVD is weer in een schandaal verstrikt geraakt. De partij ligt onder vuur nu blijkt dat zij de belastingwet heeft overtreden. De partij had openheid moeten geven over vier organisaties die geld doneren aan de VVD.

Het betreft een aantal inzamelvehikels, die geld inzamelen om vervolgens te doneren aan de partij. Het is in strijd met de belastingwet om als stichting te verzuimen aan te geven hoeveel geld de organisatie doneert aan de partijen en hoeveel geld de stichting ontvangt.

ANBI-status

De betreffende stichtingen hebben een ANBI-status, wat betekent dat ze minder belastingen hoeven te betalen over giften. In ruil voor de ANBI-status moeten stichtingen open zijn over hun financiën. Als dat niet gebeurt, kan de fiscus de ANBI-status ontnemen, zoals dat ook in het verleden is gedaan.

De belastingdienst kan organisaties hun ANBI-status zelfs met terugwerkende kracht ontnemen. In dat geval moeten de stichtingen de belasting alsnog betalen. Het is onduidelijk waarom de fiscus dat nog niet heeft gedaan.

NRC Handelsblad meldt woensdag dat het onder meer gaat om de Ivo Opstelten Foundation, waarvoor het partijbestuur van de VVD zelf verantwoordelijk is. Naast de Ivo Opstelten Foundation noemt NRC lokale VVD-stichtingen in Utrecht, Amsterdam en Den Haag.

Schrijnende kwestie-Keizer

‘Gisteren is de VVD erop gewezen dat het publiceren van de vereiste informatie door enkele stichtingen niet is gebeurd,’ schrijft de partij woensdag in een statement. ‘De stichtingen zijn op de hoogte gebracht en gaan er nu direct voor zorgen dat de vereiste informatie beschikbaar is.’

Het partijbestuur van de VVD kwam recentelijk onder vuur te liggen vanwege voorzitter Heny Keizer, die via schimmige constructies voor 30.000 euro een miljoenenbedrijf heeft overgenomen. . De kwestie-Keizer is extra schrijnend omdat de partijvoorzitter zelf de integriteitsregels van de VVD aanscherpte. De ondernemer werd in 2014 aangewezen als nieuwe voorzitter, en moest juist korte metten maken met de integriteitsaffaires waardoor de VVD werd geplaagd.