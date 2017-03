Amazon-topman: ‘Ook onder Trump zijn onze data veilig’

Amazons technologiebaas Werner Vogels (58) zit niet in over Donald Trump. Liever praat de tweede man van het techconcern over innovatie. Zoals spraakgestuurde computers.

De meegebrachte tompoucen vallen in de smaak. ‘Die hebben we in Amerika niet, net als kroketten. Heb je die ook meegenomen?’ Ruim twintig jaar geleden verliet Werner Vogels Nederland om er niet meer terug te keren. Hij werkte tien jaar als onderzoeker en docent aan de prestigieuze Cornell University in de Amerikaanse staat New York.

Wie Is Werner Vogels?

Opgegroeid in Amsterdam. Werkte tot zijn 28ste op de afdeling radiologie in het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis. Studeerde daarna computer science aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij werkte als onderzoeker aan Cornell University en is sinds 2005 chief technology officer bij Amazon. Getrouwd en twee dochters.

Aan zijn wetenschappelijke loopbaan kwam een eind toen Amazon, destijds vooral een onlineboekenwinkel, hem in 2004 vroeg hoofdonderzoeker te worden. Amazon, in Seattle, was volop in ontwikkeling om een allround techbedrijf te worden. Computergeleerde Vogels was binnen zes maanden chief technology officer.

‘Bij Amazon is alles gedreven door technologie,’ zegt Vogels in het hotel in Amsterdam waar hij verblijft tijdens een kort bezoek aan ­Nederland. ‘Of het nu gaat om robots in het magazijn, om video on demand, of om onze clouddiensten, alles is technologie. We zijn zelfs bezig met bezorgdrones.’

Zijn data veilig onder Trump?

De webwinkel is nog altijd de belangrijkste inkomstenbron van het bedrijf dat in 2016 een kleine 130 miljard euro omzette. Maar Amazon ontdekt voortdurend andere markten. Het maakt onder meer consumentenelektronica, games, muziekinstrumenten en sporttoestellen, en het produceert films. De op een na belangrijkste inkomstenbron wordt gevormd door clouddiensten, Amazon Web Services (AWS). Grote bedrijven als Shell, Adobe, Airbnb en BMW stallen hun bedrijfsgegevens op servers van AWS. Zelfs concurrenten Zalando en Wehkamp zijn klant. Vogels: ‘We zijn bereid om ons verdienmodel te kannibaliseren.’

De Amerikaanse president ­Donald Trump liet intussen al duizenden internetpagina’s offline halen. Zijn data wel veilig onder hem? ‘Ik begrijp de zorgen, maar de nieuwe president heeft de uitdaging niet anders gemaakt. Er zijn duizenden bedreigingen en de meeste zijn niet afkomstig van overheden. Zolang klanten hun gegevens versleutelen, hebben ze niets te vrezen.’ In zekere zin is Vogels blij dat de veiligheid van gegevens nu op de agenda staat. ‘Vijf jaar geleden vroeg ik klanten ook om hun data te versleutelen, maar dan zeiden ze: “Ik kijk er wel naar als ik tijd heb.” Nu doen ze dat uit zichzelf.’

Amazon verzette zich in het openbaar hevig tegen de visumbeperkingen die Trump invoerde. ‘Die maatregelen zijn vervelend voor onze buitenlandse medewerkers en hun familie.’ Dat is alles wat Vogels erover wil zeggen. Hij praat niet graag over juridische zaken. ‘Daarvoor moet je bij onze afdeling publiek beleid zijn.’

Spraakgestuurde computers

Veel liever vertelt Vogels over technologie, over de ontwikkelingen op het gebied van spraakgestuurde computers bijvoorbeeld. Voice is de grote belofte van Amazon. ‘Dat wordt echt heel groot.’ Twee jaar geleden lanceerde Amazon de virtuele assistent Alexa, die gesproken opdrachten uitvoert en beantwoordt. ‘Dementerenden kunnen Alexa twintig keer achter elkaar vragen welke dag het vandaag is, zonder dat ze het zat wordt.’

Voorlopig zijn het vooral ouderen, kinderen en nerds die met computers praten, maar Vogels is ervan overtuigd dat over een paar jaar iedereen dit doet. ‘Over een tijdje rij ik naar huis en zeg ik tegen Alexa: “Doe de garagedeur open, de lichten aan, zet de temperatuur op 20 graden en ik wil de Red Hot Chili Peppers horen als ik binnenkom.”’

Miljardenbedrijf

Naast oprichter Jeff Bezos is Vogels bij Amazon de enige topmanager die met de buitenwereld praat. Amazon groeide in twintig jaar uit tot een miljardenbedrijf met 350.000 medewerkers. Daar ­komen de komende maanden volgens ­Vogels nog eens 100.000 bij. Ondanks die omvang introduceert het bedrijf continu innovatieve producten en diensten.

‘Het geheim? Geen bureaucratie. We werken met kleine teams die autonoom zijn, en in hun eigen tempo werken. Voor ons is ­innovatie echt het allerbelangrijkst. Bij sommige bedrijven is digitalisering een marketingterm, maar pas als ze onderdeel is van je bedrijfsvoering, zet digitalisering de boel écht op zijn kop. Dat moet ook, anders besta je over tien jaar niet meer. Dat geldt voor traditionele bedrijven, maar net zo goed voor ons.’

Hoewel Vogels ruim twintig jaar weg is uit Nederland, volgt hij zijn vaderland met interesse. ‘Ik ben verrast door de start-upcultuur in Nederland. Als ik vroeger tegen mijn ouders had gezegd dat ik een start-up zou beginnen, hadden ze me onterfd. Je moest bij een groot bedrijf gaan werken. Die cultuur is veranderd. Het is ook hier aanvaard om risico’s te nemen en nieuwe dingen uit te proberen.’

De overheid moet deze cultuuromslag ­faciliteren, vindt Vogels. ‘Als je een ondernemer vraagt wat een overheid voor hem kan doen, zegt hij: get out of the way! Nederland kent een aantal ondernemers-­onvriendelijke regels. Wil je meer jonge ondernemingen hebben die werkgelegenheid creëren en innovatie aanjagen, dan moet je het makkelijker voor ze maken. In Amerika faalt 95 procent van de start-ups, maar vaak beginnen ze opnieuw. Je moet het eenvoudiger maken om te kunnen falen.’

