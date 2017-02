Nederlandse CEO na vier maanden weg bij Beate Uhse

Nathal van Rij, is na vier maanden alweer vertrokken als bestuursvoorzitter bij Beate Uhse. De raad van bestuur van de Duitse retailer van seksartikelen en Van Rijn hebben ‘in overleg besloten dat het niet ging werken’.

vanrijn

Het vertrek van Van Rijn is maandag medegedeeld aan het personeel van het Duitse bedrijf.

Van Rijn verliet in oktober vorig jaar de Rabobank waar hij directievoorzitter was om aan de slag te gaan bij Beate Uhse, in Nederland onder meer bekend van de Cristine Le Duc-winkels.

In het toenmalige persbericht werden zijn leidinggevende functies en zijn capaciteiten op het gebied van verandermanagement geprezen.

Opvolger

Maar vorige week is door de raad van bestuur in overleg met Van Rijn besloten ‘dat het niet ging werken’, laat een woordvoerder aan Elsevier weten. ‘Dat gevoel kwam van beide kanten.’

De taken van Van Rijn worden tijdelijk waargenomen door de huidige COO, de Belg Dennis van Allemeersch. Er wordt op dit moment gezocht naar een geschikte opvolger.