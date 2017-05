Akzo is beter af zonder wettelijke maatregelen

De kans dat chemieconcern AkzoNobel zelfstandig kan blijven, is deze week toegenomen. De gebeurtenissen bevestigen: wettelijke maatregelen om bedrijven te beschermen tegen overnames zijn niet alleen on wenselijk, maar ook niet nodig, schrijft Jean Dohmen.

De rechter in Amsterdam wees maandag alle eisen af van een groep opstandige aandeelhouders die wil dat Akzo wordt overgenomen door de Amerikaanse concurrent PPG.

De Akzo-top verzet zich met hand en tand tegen die overname. Het bedrijf wil zelfstandig blijven en vreest een kaalslag als de Amerikanen het bedrijf overnemen.

Fel debat over beschermende rol overheid

De vooralsnog mislukte pogingen om Unilever en AkzoNobel over te nemen, leidden tot een fel debat over de vraag of de Nederlandse overheid ‘eigen’ bedrijven niet beter zou moeten beschermen tegen vijandige overnames.

Het antwoord op die vraag luidt: neen. Nederland heeft een open economie die grote schade kan oplopen als andere landen protectionistische maatregelen nemen. Nederland moet het daarom ook niet zelf doen.

Daarbij: hoe zouden Nederlandse bedrijven reageren als andere landen een stokje zouden steken voor een Nederlandse overname in het buitenland? De vraag stellen is haar beantwoorden.

Goed dat bestuurders worden scherp gehouden

Het is goed dat bestuurders van Nederlandse bedrijven de hete adem van concurrenten en eigen aandeelhouders in hun nek voelen als ze niet het beste uit hun onderneming halen. Dat houdt ze scherp.

Dat het kabinet een uitzondering maakt voor bedrijven die van strategisch belang zijn zoals KPN, dat cruciale infrastructuur beheert, valt te verdedigen. Maar daarbij moet het ook blijven.

Nu de rook van de overnamepogingen langzaam optrekt, blijkt bovendien dat Nederlandse bedrijven lastiger zijn over te nemen dan velen ons de afgelopen maanden wilden doen geloven.

Niet alleen beschikken veel bedrijven over beschermingsconstructies waarmee ze een vijandige overname enige tijd kunnen afweren. Uit de uitspraak van de rechter blijkt dat de macht van aandeelhouders niet onbegrensd is.

Verder moeten de topmannen van Unilever en AkzoNobel, Paul Polman en Ton Büchner, hun bedrijf gewoon goed leiden en mooie resultaten boeken. Dat is de beste garantie dat de ondernemingen zelfstandig kunnen blijven.