Blokker kon niet anders dan ingrijpen

Blokker Holding heeft besloten voortaan alleen Blokker-winkels te runnen. Andere ketens, waaronder Intertoys en Xenos, worden afgestoten.

Verder sluit het concern binnen een jaar honderd structureel verlieslatende Blokker-winkels. Daarvan blijven er vierhonderd over. Door de maatregelen vervallen er negentienhonderd arbeidsplaatsen.

Uiterst pijnlijk

Dat is een uiterst pijnlijke maatregel, ook voor de familie Blokker. Familiebedrijven doen er doorgaans alles aan om hun personeel aan boord te houden. Op 1 maart jongstleden vertrok Albert Blokker als laatste Blokker uit het bestuur van het 120 jaar oude familiebedrijf.

Blokker is groot geworden door de ondernemerslust en de kracht van die familie. Tegelijkertijd ging er zeker het afgelopen decennium van alles mis wat wel vaker mis gaat bij familiebedrijven.

De laatste Blokker die het bedrijf leidde, de in 2011 overleden Jaap Blokker, zag helemaal niets in internet. Hij bleef volharden in een strategie met zoveel mogelijk fysieke winkels en werd niet tegengesproken.

Jaap Blokker had zijn opvolging ook niet goed geregeld. Hij koos uiteindelijk voor zijn neef Roland Palmer. Dat werd allesbehalve een succes.

Niet failliet

Blokker miste daardoor de boot, bleef achter bij concurrenten als bol.com en Action, en was lang stuurloos.

Voordeel is dan wel weer dat het-Blokker-concern, zoals de meeste familiebedrijven, financieel ijzersterk is. Het gaat voorlopig niet failliet. De huidige Blokker-leiding heeft zo de tijd om het concern op het juiste pad te krijgen.