Singer live: meet the artist Desirée Dolron

Desirée Dolron (1963) verwierf met haar werk de afgelopen twintig jaar zowel nationaal als internationaal grote bekendheid en is een van de meest succesvolle Nederlandse kunstenaars van haar generatie te noemen. Singer Laren toont tot en met 14 mei 2017 een overzicht van haar werk. Naast diverse fotoseries, zijn in de tentoonstelling nieuwe videowerken te zien.

Tijdens een speciale avondopenstelling op donderdag 2 februari van 19.30 – 22.00 uur maakt u kennis met Dolron. Wat motiveert haar? Hoe komt haar werk tot stand?

Naast Dolron zijn diverse andere sprekers in de museumzalen aanwezig om vanuit hun eigen expertise over de tentoonstelling te vertellen.

Een bijzondere kennismaking met aansluitend museumbezoek. De avond wordt afgesloten met een borrel.

Kaarten € 22 per persoon. Er gelden geen kortingen, ook niet met museumkaart.

Aanmelden via theaterkassa@singerlaren.nl

Afbeeldingen: Desirée Dolron, Cerca Crespo, Te di Todos mis suenos, 2003 & Xteriors XIII, 2001 – 2015