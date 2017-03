20% korting op bezoek aan museum Kazerne Dossin in Mechelen

Tussen 1942 en 1944 werd de Dossinkazerne in Mechelen door de nazi’s gebruikt

als SS-Sammellager. Meer dan 25.500 Joden, Roma en Sinti werden van hieruit

gedeporteerd naar kamp Auschwitz-Birkenau. Amper 5 procent van hen overleefde.

‘Er zijn vele musea die een herinnering zijn aan de Tweede Wereldoorlog. Kazerne

Dossin heeft de keuze gemaakt om te laten zien hoe WOII kon ontstaan en hoe

weinig ervoor nodig is om volgens dezelfde structuren opnieuw de lont in het

kruitvat te steken. Een verassende insteek die zeer verhelderend is voor de wereld waarin we vandaag leven. Een bezoek aan dit museum is zeer de moeite waard! (H.K. – Steenwijk, Overijssel)’

