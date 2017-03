NATIONAAL BEVRIJDINGSMUSEUM

In het Bevrijdingsmuseum in Groesbeek, tussen de heuvels en bossen, wordt het verleden tot leven gebracht. Het museum toont jong en oud de actuele betekenis van democratie, vrijheid en mensenrechten.

‘Rosie the Riveter’

Beleef nu de tijdelijke tentoonstelling ‘Rosie

the Riveter’. Dit is de naam die symbool werd voor de miljoenen Amerikaanse vrouwen die tijdens WO2 in fabrieken gingen werken om de arbeidstekorten op te vullen die ontstonden doordat mannen naar het front gingen. Hun veelzijdige verhalen komen tot leven in meeslepende filmbeelden, historische objecten van echte Rosies en een groot aantal prachtige nooit eerder vertoonde foto’s.

Meer informatie op www.bevrijdingsmuseum.nl