Uw favoriete fotokunst aan de wand

Umo Art Gallery zorgt voor hoogstaande kwaliteit foto’s op plexiglas en voor ingelijste fotokunst. In deze galerie staat fotokunst centraal. Onze galerie brengt het werk van fotografen en kunstenaars onder de aandacht en levert dit op verschillende formaten. Van een bruisende boulevard in Miami, een blik in het leven van de Mongoolse jager tot een kunstwerk van een Hollandse Meester. U kiest een foto en het formaat en wij zorgen voor een stijlvol resultaat.

In beursgebouw ETC Expo in Culemborg hebben we een eigen expositieruimte. Hier kunt u de collectie en de hoogstaande kwaliteit ervan ‘live’ aanschouwen. Umo Art Gallery heeft de stands 21 en 22 (eerste verdieping). De foto’s van Umo Art Gallery zijn elke maandag te bezichtigen voor bedrijven. Wilt u als particulier deze expositie bekijken, bel 088-0233370 voor een afspraak.





Lezersaanbieding

Gratis transport en

montage vanaf maat

100×100 en 80×120.

Meer informatie op www.umoartgallery.com