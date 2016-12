Deze Nederlandse IS-deserteurs zijn opgepakt in Turkije

De Turkse autoriteiten hebben twee Nederlandse jihadgangers opgepakt die het land probeerden binnen te dringen vanuit Syrië. Een van de Syrië-gangers is een ex-lid van Islamitische Staat die in oktober tegen de BBC sprak over zijn verblijf in een ‘heropvoedingskamp’.

Het gaat om Reda Nidalha, een ‘spijtoptant’ die in 2014 via België en Turkije naar Syrië reisde. Om niet op te vallen deed hij zich in Turkije voor als een toerist die wilde feesten: een ‘party guy’. In Syrië werd Nidalha bij de nom de guerre Abu Sumail al-Hollandi genoemd.

Nidalha zat in ‘deserteur-kamp’

Eenmaal aangesloten bij IS kreeg hij al snel spijt. ‘Je geeft je leven aan ze, ze nemen de controle totaal over. Ze gaan slecht met je om, vooral met de mensen uit het buitenland. Als je niet wilt vechten, behandelen ze je heel slecht. Als een stuk vlees.’

Het voormalige IS-lid zat een tijdlang in een interneringskamp voor deserteurs en gevangengenomen IS-jihadisten. Het kamp zou zijn bedoeld om de gevangenen te rehabiliteren.

Aanpak van terugkeerders

Nidalha wil in Nederland worden berecht, maar hij wordt waarschijnlijk in Turkije vervolgd. In Nederlanders worden Syriëgangers bij terugkomst direct aangehouden.

Zoals bij ‘jihadbruid’ Laura Hansen wordt een strafrechtelijk onderzoek geopend. De Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid Dick Schoof heeft al vaker aangegeven terugkeerders keihard aan te pakken.

Nidalha zit momenteel vast in een gevangenis in Ankara en de Nederlandse ambassade is al bij hem op bezoek geweest. De vader van de IS-deserteur heeft al aangegeven dat Nidalha ‘precies weet wat hem te wachten staat’ in Nederland.

Over de andere opgepakte IS-ganger is nog niets bekend, meldt NOS. Wel heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigd dat de mannen vastzitten in Ankara.