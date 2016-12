Kamer boos: wat wist Van der Steur over Amri?

Hoewel het Openbaar Ministerie (OM) op vrijdag 23 december wist dat Anis Amri een Nederlandse simkaart bezat, werd minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) pas op 27 december ingelicht.

In een brief aan de Tweede Kamer legt Van der Steur uit hoeveel hij en de Nederlandse autoriteiten wisten over de reis van Berlijn-terrorist Amri, van wie inmiddels is vastgesteld dat hij hoogstwaarschijnlijk na de aanslag in Nijmegen is geweest. De terrorist was in het bezit van een Vodafone-simkaart die werd uitgedeeld op stations in Zwolle en Nijmegen.

‘Wist de minister er niets van?’

Kamerleden reageren woedend. Een Kamerlid vraagt aan elsevier.nl: ‘Waarom vertelt niemand iets aan Van der Steur tussen 23 en 27 december?’ D66-parlementariër Kees Verhoeven (D66) staat versteld van het feit dat Van der Steur de Kamer en het volk niet op de hoogte bracht: op 28 december kwam het nieuws via Italiaanse kranten naar buiten.

‘Het zou helpen als we zulke berichten niet steeds paniekerig uit buitenlandse media moeten vernemen,’ stelt Verhoeven. ‘Of wist de minister er toch niets van?’

‘Toen op 27 december duidelijk werd dat Anis Amri mogelijk in Nederland is geweest, ben ik daarover geïnformeerd,’ schrijft Van der Steur in de Kamerbrief. Maar op 23 december kregen de autoriteiten al bevestiging over de simkaart. Het OM opende diezelfde dag nog een onderzoek.

Via Nederland naar Italië

Amri vluchtte hoogstwaarschijnlijk via Nederland naar Frankrijk en Italië na de aanslag op een kerstmarkt in Berlijn. Bij de aanslag vielen twaalf doden, en tientallen gewonden, nadat de dader met een vrachtwagen inreed op de menigte van de populaire kerstmarkt naast de Berlijnse Gedächtniskirche.

Amri, 24, werd eind vorige week per toeval gepakt door de politie in Milaan, toen hij bij een routinecontrole een pistool trok. Een vuurgevecht ontstond, waarbij Amri werd doodgeschoten en één agent gewond raakte.