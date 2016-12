Na DENK wil Simons zich inzetten voor homorechten

DENK gaf geen ruimte voor het werken naar echte gelijkwaardigheid, zegt oud-lid Sylvana Simons. De voormalige presentatrice begon haar eigen partij, en wil zich naast racisme vooral LHBT-discriminatie bestrijden.

‘Er zijn ook homoseksuele moslims, er zijn ook lesbische Surinamers,’ aldus Simons in een interview met EenVandaag. ‘Gelijkwaardigheid betekent gelijkwaardigheid voor iedereen. Helaas kreeg ik daar niet helemaal de ruimte toe en heb ik moeten constateren dat de visie en het leiderschap dat ik hoopte te vinden binnen die partij, er niet is.’

‘DENK houdt rekening met conservatieve achterban’

Tijdens een eerder interview, waarin Simons haar vertrek bij DENK aankondigde, gaf ze al aan dat ze het belangrijk vond haar strijd voor gelijkheid van vrouwen en Lesbiennes, Homo’s Transgenders en Biseksuelen (LHBT) door te zetten. ‘Ik heb nadrukkelijk en herhaaldelijk gevraagd of dat een probleem voor de partij was,’ zegt Simons.

Nee, was steevast het antwoord van DENK. ‘Maar in de praktijk bleek dat toch veel gevoeliger te liggen. Ik geloof niet dat de partij anti-homo is, maar DENK houdt wel rekening met een conservatief deel van zijn achterban.’

In het interview met EenVandaag weigerde Simons over haar huidige standpunten over de gebeurtenissen in Turkije te praten: ‘Ik vind Erdogan in het kader van Artikel 1 totaal niet interessant. Ik ga daar nog steeds niets over zeggen.’ Haar woordvoerder kapte het gesprek met het NPO-programma af, en Simons zei later tegen de redacteuren dat ze niet over het onderwerp wil praten uit angst ‘DENK tegen de schenen te schoppen’.

Anoniem solliciteren

Met Artikel 1 hoopt Sylvana tevens met meer oplossingen komen, in plaats van alleen maar ‘problemen aankaarten’. Ook wil ze zich onder meer sterk maken voor anoniem solliciteren.

DENK verzette zich juist tegen plannen om anonieme sollicitaties in te voeren, omdat de partij wil dat mensen trots zijn op hun naam en achtergrond. DENK wil juist discriminerende bedrijven aanpakken, door middel van bijvoorbeeld ‘loksollicitaties’, waarbij discriminatie bij bepaalde bedrijven moet worden blootgelegd.