Gemeenten mogen rovende asielzoekers niet opsluiten: ‘Tegen de wet’

Opnieuw wordt een plan van staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Asiel, VVD) om probleemasielzoekers harder aan te pakken, in twijfel getrokken. Gemeenten mogen helemaal geen huisarrest geven aan migranten die overlast veroorzaken, zeggen deskundigen.

Asielzoekers in Weert zorgden de afgelopen maanden voor problemen: vooral Noord-Afrikaanse mannen zouden zich schuldig maken aan zakkenrollen en vandalisme, ook in andere delen van Nederland. Veelal maken ze geen kans op een verblijfsvergunning, omdat ze uit veilige landen als Marokko en Algerije komen.

Migranten die problemen hebben veroorzaakt in Weert moeten zich tussen 21 december en 2 januari driemaal daags melden bij beveiligers van het azc. Het is niet de bedoeling dat ze het opvangcentrum langer dan een uur per dag verlaten. Doen ze dat wel, dan kunnen ze tot drie maanden cel of 3.600 euro boete krijgen.

‘Tast onze rechtstaat aan’

Het plan, onderdeel van een noodbevel van de gemeente Weert, wordt toegejuicht door staatssecretaris Dijkhoff. Hij wil dat probleemasielzoekers door het hele land een gebiedsverbod kunnen krijgen. Gemeenten moeten deze straf kunnen opleggen, in samenspraak met het COA en het Openbaar Ministerie.

Rechtsdeskundigen van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid waarschuwen dat de maatregelen in Weert tegen de wet zijn. De burgemeester mag zulke straffen helemaal niet opleggen, stelt hoogleraar van de Rijksuniversiteit Groningen Jan Brouwer op BNR. Dat de overheid zich aan zijn eigen recht verbonden voelt, ‘is een elementair beginsel van de rechtstaat’, zegt Brouwer.

Lees ook: rechter steekt stokje voor snelle uitzetting asielzoekers

Burgemeester ‘moet optreden’

De burgemeester van Weert, Jos Heijmans, zegt dat er geen andere mogelijkheden zijn om de overlast met Oud en Nieuw te beperken. ‘Als het zo zou zijn zoals deze kamerprofessor zegt, dan had ik het noodbevel natuurlijk niet hoeven afkondigen. Maar van de burgemeester wordt verwacht dat hij optreedt.’

Eerder werden pogingen van het kabinet om illegale en ongewenste asielzoekers uit te zetten, door de Raad van State tegengehouden. De hoogste rechter besloot vorige week dat afgewezen asielzoekers hun hoger beroep in de meeste gevallen gewoon in Nederland moeten kunnen afwachten. Dijkhoff wil deze groep het liefst zo snel mogelijk uitzetten.