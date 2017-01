Aangifte tegen burgemeester Weert om aanpak ‘aso-asielzoekers’

De Bond van Wetsovertreders doet aangifte tegen burgemeester Jos Heijmans van Weert. Heijmans verplichte asielzoekers in het asielzoekerscentrum in Weert om rond Oud en Nieuw binnen te blijven.

De bond, die belangen van (ex-)gedetineerden en verdachten behartigt, vindt dat er sprake is van ‘wederrechtelijke vrijheidsberoving’ en doet daarom aangifte, meldt 1Limburg.

Diefstal en intimidatie

Het Openbaar Ministerie (OM) bepaalt of de aangifte verder in behandeling wordt genomen. Burgemeester Heijmans (D66) kondigde voor de feestdagen een noodbevel af, vanwege de acties van een groep van 26 Noord-Afrikaanse probleemasielzoekers, die momenteel in het asielzoekerscentrum in Weert zit. De groep zorgt al enige tijd voor onrust met onder meer winkeldiefstallen, zakkenrollen en intimidatie van buurtbewoners.

Soortgelijke groepen veroorzaakten eerder ook overlast in Groningen, en in de omgeving van het asielzoekerscentrum in Ter Apel. De onruststokers zijn in de meeste gevallen asielzoekers die afkomstig zijn uit veilige landen, zoals Marokko en Algerije, en die daarom vrijwel geen aanspraak kunnen maken op asiel.

De Bond van Wetsovertreders vindt dat de asielzoekers in weert recht hebben op een schadevergoeding. De Bond stuurde eerder het College van burgemeester en wethouders een brief waarin ze hen sommeerden het noodbevel op te heffen. Dat gebeurde, maar toch heeft de bond aangifte gedaan. Daarnaast kunnen de asielzoekers zelf ook nog aangifte doen bij de politie wegens vrijheidsberoving.

Ook Dijkhoff pleitte voor maatregel

‘Irritante asielzoekers’ opsluiten rondom de jaarwisseling. Het is een maatregel waar staatssecretaris Klaas Dijkhoff (VVD) van Justitie eerder al over repte. Maar later bleek dat de maatregel volgens deskundigen tegen de wet de is.

Heijmans zei daarop dat er geen andere mogelijkheden waren om de overlast met Oud en Nieuw te beperken. ‘Als het zo zou zijn zoals deze kamerprofessor zegt, dan had ik het noodbevel natuurlijk niet hoeven afkondigen. Maar van de burgemeester wordt verwacht dat hij optreedt,’ aldus Heijmans toentertijd.

De maatregelen die in Ter Apel werden genomen, waren minder heftig dan die van Heijmans. In het Groningse dorp werd cameratoezicht ingesteld om de overlast van de asielzoekers te beperken.

Eerder werden pogingen van het kabinet om illegale en ongewenste asielzoekers uit te zetten, door de Raad van State tegengehouden. De hoogste rechter besloot in december dat afgewezen asielzoekers hun hoger beroep in de meeste gevallen gewoon in Nederland moeten kunnen afwachten. Dijkhoff wil deze groep het liefst zo snel mogelijk uitzetten.