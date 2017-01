Asscher reageert op VVD-advertentie: ‘Rutte zaait cynisme’

Mark Rutte zaait cynisme, en misbruikt de onzekerheid over de Nederlandse identiteit. Dat zijn de woorden van PvdA-leider en vicepremier Lodewijk Asscher, die vlak voor de verkiezingen behoorlijk uithaalt naar de premier.

Coalitiepartners VVD en PvdA hebben de afgelopen maanden, met de Tweede Kamerverkiezingen van maart in het vooruitzicht, weinig goede woorden over voor elkaar. Volgens Asscher (tevens minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) is Rutte een ‘slap aftreksel van een populist’.

Toespraak over ‘de kloof’

Hij verwijst onder meer naar een VVD-advertentie die paginagroot in veel Nederlandse kranten stond. In de advertentie staat een ‘brief aan alle Nederlanders’ door Rutte. Volgens de premier wordt een aantal Nederlanders steeds asocialer. Vooral mensen die ‘terwijl ze juist naar ons land zijn gekomen voor die vrijheid’ misbruiken die vrijheid in sommige gevallen, meent Rutte.

Volgens Asscher is Rutte alleen maar bezig met het zaaien van cynisme. In het Paard van Troje in Den Haag sprak de PvdA-leider maandag over populisme en ‘de kloof’. Op zijn Twitter-account kondigde Asscher de toespraak aan: ‘Over populisme, dure krantenadvertenties en wat Nederland écht nodig heeft.’

‘Liever Klaver I dan Rutte III’

Hij haalde ook uit naar de opmerkingen van de liberalen van voor de jaarwisseling. Onder meer omdat de publieke omroep ‘feestdagen’ in plaats van ‘kerstdagen’ schreef in de officiële programmering, zei Rutte zich ‘zorgen te maken over de Nederlandse identiteit’. Als de Kerst gered moest worden, zouden Nederlanders niet op de VVD moeten stemmen.

Toch wilde hij een nieuwe regeringsperiode met de VVD niet uitsluiten. ‘Liever niet,’ aldus de sociaaldemocraat. Als Asscher moet kiezen tussen een derde kabinet onder leiding van Rutte, of een kabinet ‘Klaver I’, zou hij zelfs voor de leider van GroenLinks kiezen.