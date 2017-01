Asscher: Wilders gedraagt zich als Oud en Nieuwvandaal

Door rechters aan te vallen, gedraagt PVV-leider Geert Wilders zich net als de belagers van agenten tijdens Oud en Nieuw. ‘Wie de rechterlijke macht aanvalt doet precies hetzelfde,’ vindt PvdA-leider Lodewijk Asscher.

‘Dat is als het gooien van een vuurwerkbom naar mensen die de vrijheid voor iedereen beschermen,’ zegt Asscher zaterdag in een interview met Trouw.

Rechtssysteem in twijfel trekken

Na zijn veroordeling trok Wilders de onafhankelijkheid van de Nederlandse rechtsstaat openlijk in twijfel. Na het rechterlijke oordeel het beruchte ‘Minder, minder’-proces – Wilders werd schuldig geacht aan groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie, maar kreeg geen straf – twitterde Wilders dat hij was veroordeeld door ‘drie PVV-hatende rechters’. De rechtbank noemde hij ‘knettergek’.

Verscheidene keren had Wilders felle kritiek op de rechtsgang: de zaak noemde hij een ‘politiek proces’ en een ‘aanfluiting voor de rechtstaat’. Het vonnis stond volgens Wilders van tevoren al vast. ‘Het zou Turkije of Iran, waar de oppositie ook voor de rechter wordt gesleept, niet misstaan.’

Asscher vindt het niet kunnen

De rechter noemde de houding van Wilders ‘onwaardig voor een verkozen politicus’. Maar Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de Rechtsspraak zei naderhand dat het rechtssysteem zulke stevige kritiek best aankan.

Asscher vindt van niet. Voor aanvallen op de vrije pers of het parlement geldt volgens hem overigens hetzelfde. Hij verwijt Wilders verder dat hij ‘eigenlijk de Grondwet in de fik steekt’ door mensen met een andere achtergrond en een ander geloof om die reden verdacht te maken. ‘Nederland is sterk genoeg om daar een weerwoord aan te bieden, maar niet als we onze schouders daarover ophalen,’ aldus de PvdA-lijsttrekker. De PvdA houdt dit weekeinde een verkiezingscongres.