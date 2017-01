Zo wil Baudet ‘geitenpaadje’ Oekraïne van Rutte terugdraaien

De ratificatie van het associatieverdrag met Oekraïne moet via de rechtbank worden teruggedraaid. Het Forum voor Democratie (FvD) sleepte premier Mark Rutte voor de rechter, in de hoop te zorgen dat de ratificatie ongedaan wordt gemaakt.

Het FvD van Thierry Baudet speelde een belangrijke rol in de aanloop naar het referendum. Baudet, die zich met zijn Forum nu zelf kandidaat stelt voor de Tweede Kamerverkiezingen, wilde voorkomen dat het ‘ondemocratische’ verdrag werd getekend.

‘Besluit over referendum kwam te laat’

Na het referendum bleek dat het ‘Nee’-kamp een duidelijke meerderheid had: 61 procent van de stemmers wilde geen verdrag. De opkomstdrempel werd met 32,28 procent net gehaald, dus het referendum was geldig.

Volgens Baudet legde Rutte de uitslag van het raadgevende referendum naast zich neer. In artikel 11 in de Wet raadgevend referendum staat dat het kabinet ‘zo spoedig mogelijk’ moet handelen en een beslissing moet maken over het referendum. Rutte kwam echter pas na acht maanden met een oplossing, na uitvoerig te hebben gelobbyd in Brussel.

Advocaat Jan van der Grinten, van advocatenkantoor Kenenedy van der Laan, zegt dat het kabinet zich boven de wet verheven voelt. ‘De regering doet het voorkomen of zij het begrip ‘zo spoedig mogelijk’ geheel naar eigen inzicht kan invullen. Het gaat haar kennelijk niet om de snelheid waarmee een wetsvoorstel als bedoeld in artikel 11 [van de referendum-wet, red] kan worden ingediend, maar om de vraag wat zij politiek wenselijk vindt.’

Was het inlegvelletje genoeg?

Rutte kwam na acht maanden met een ‘inlegvelletje’. Een document werd toegevoegd aan het associatieverdrag, met daarin de bezwaren van de Nederlandse regering, en een aantal voorwaarden waaronder Nederland akkoord ging met de inhoud van het akkoord.

Het inlegvel kwam Rutte op behoorlijke kritiek te staan. Volgens Baudet negeert de premier de wil van het volk: ‘Er valt niets aan te passen, er is geen compromis mogelijk.’ Uit de rechtszaak die vrijdag begint, moet blijken of Rutte inderdaad te lang heeft gewacht met een beslissing, en daarmee geen recht heeft gedaan aan de stem van de kiezer.