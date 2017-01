Senaat wacht met besluit over machtsuitbreiding Brussel

Volgens de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) moet de drempel omhoog voor het overhevelen van bevoegdheden vanuit Den Haag naar Brussel. De Eerste Kamer zou vandaag stemmen over dat wetsvoorstel, en ging uiteindelijk akkoord met een motie die voor uitstel zorgt.

De senaat besprak het wetsvoorstel van SGP-leider Kees van der Staaij om ervoor te zorgen dat tweederde van het Nederlandse parlement moet instemmen om nationale bevoegdheden over te hevelen naar de Europese Unie. Een meerderheid (de helft plus één) is niet genoeg, vindt de partij.

Grondwetswijziging

Het gaat volgens Van der Staaij om een ‘kleine, maar belangrijke’ verandering. Omdat het een grondwetswijziging betreft, moet na de verkiezingen zowel de Eerste als de Tweede Kamer opnieuw akkoord gaan met het voorstel.

Voorlopig laat de senaat de beslissing over aan de commissie die het parlementaire stelsel in Nederland moet onderzoeken. In een felle reactie schrijft Van der Staaij: ‘Het besluit van de Senaat om mijn wetsvoorstel te parkeren bij de nota bene nog niet eens ingestelde Staatscommissie Grondwetsherziening kan ik alleen verklaren vanuit de politieke wens van enkele fracties om deze hete aardappel in de ijskast te leggen.’

Het goede nieuws is dat het niet is weggestemd. Het slechte nieuws is dat het niet is aangenomen. Onze reactie:https://t.co/MCAvMAlIhp — Kees van der Staaij (@keesvdstaaij) 24 januari 2017

Interview met Kees van der Staaij (SGP): ‘Ik wil miljarden meer voor Defensie’

VVD koos voor uitstel

Dat is ieders goed recht, maar het overtuigt niet, vindt de SGP-lijsttrekker. Al jaren staat het voorstel op de agenda, en de senaat heeft nu ‘een mooie kans laten lopen’ om ervoor te zorgen dat een ruime meerderheid van het Nederlandse parlement akkoord gaat met de overdracht van soevereiniteit aan Brussel.

Alle ogen waren gericht op de VVD-fractie in de Eerste Kamer. Het CDA, GroenLinks en de PvdA gingen uiteindelijk akkoord met het voorstel van de VVD het besluit uit te stellen. In 2015 ging de Tweede Kamer akkoord met het voorstel, een langdurig project waar de SGP al sinds 2006 voor werkt.