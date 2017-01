Code oranje: honderden ongevallen door winterweer

Het winterweer dat Nederland vrijdagavond bereikte, zorgt voor problemen, bijvoorbeeld op de weg. Waarschuwingen van het KNMI, de VID en Rijkswaterstaat hebben vooral te maken met de ijzel die is gevallen.

Code oranje van het KNMI geldt zeker tot zaterdagavond, waarschuwt het meteorologisch instituut. Er kan vooral in het oosten van het land extreem weer optreden, mogelijk in dien mate dat het ‘maatschappijontwrichtend’ is. Rijkswaterstaat waarschuwt dat mensen zaterdag beter niet de weg op kunnen gaan als ze het niet per se nodig is. Door de lokale ijzelbuien is het in veel delen van het land heel erg glad.

‘Elke minuut wel een ongeluk’

De Verkeersinformatiedienst (VID) meldde rond 09.00 uur al meer dan 250 ongelukken en aanrijdingen. ‘Gemiddeld elke minuut wel eentje op de snelwegen. Het is nog lang niet voorbij,’ aldus een woordvoerder. Vooral op de A4 heeft het verkeer veel last van de gladheid.

Ook het treinverkeer heeft last van de winterse omstandigheden. Zo rijden er op verschillende trajecten geen treinen. Dat is het geval tussen Vlissingen en Roosendaal, tussen Dordrecht en Geldermalsen en tussen Lelystad en Zwolle.

Mogelijk spekgladde wegen

Vrijdagavond trok vanuit het westen een neerslagfront over het land. Omdat de temperatuur nog onder het vriespunt lag, viel de neerslag als sneeuw. Lichte sneeuw voornamelijk, maar genoeg voor een laagje op straten en wegen.

De winterse neerslag breidde zich in de loop van de nacht langzaam uit over de rest van het land. Op veel plekken ging de sneeuw, met de komst van warmere lucht, over in regen. Op een nog bevroren ondergrond geeft dat ijzel – met mogelijk spekgladde wegen tot gevolg.

Temperaturen zullen nadien stijgen

Zaterdag overdag valt er nog geruime tijd winterse neerslag in de vorm van lichte ijzel, in het zuidoosten aanvankelijk nog als sneeuw. De temperatuur loopt van het westen uit langzaam op waarmee de gladheid vanaf het einde van de ochtend geleidelijk verdwijnt.

In het oosten en zuidoosten kan de gladheid tot in de avond aanhouden, aldus het KNMI. Als de vorst eenmaal is verdreven, zullen de temperaturen op zondag en daarna verder gaan stijgen.