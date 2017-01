‘Veiligheid Schiphol in gevaar’ door tekort marechaussees

Om voorbereid te zijn op de toenemende drukte en de groeiende stijging zijn veel meer marechaussees nodig op Schiphol. Hoewel er nu 135 extra marechaussees zijn beloofd, heeft de luchthaven er zeker 400 tot 500 extra nodig.

Dat zegt Jos Nijhuis, de president-directeur van Schiphol, in een interview met FD. Nijhuis hoopt dat het nieuwe kabinet na de verkiezingen meer doet om de veiligheid van reizigers te verzekeren.

Toename druk op beveiligingsdiensten

‘Ik vind dat de marechaussee te onderbezet is. Daar moet echt wat aan gedaan worden. De bezetting is ongeveer zoals in 2008 en 2009 – terwijl zowel de dreiging als het aantal passagiers fors is toegenomen,’ aldus Nijhuis. ‘Ik heb daar gewoon zorgen over.’

2016 was het drukste jaar ooit voor Schiphol. Op veertig dagen maakten meer dan 200.000 reizigers gebruik van de luchthaven, en volgens Nijhuis kan het in 2017 nog drukker worden. ‘Als er elders in Nederland iets gebeurt, zullen er arbeidskrachten bij de marechaussee worden weggetrokken.’

Vaker zorgen over onderbezette marechaussee

Toen de marechaussee deze zomer extra controles uitvoerde na een tip over een geplande aanslag, bleek al dat er te weinig marechaussees waren om met en serieuze dreiging om te gaan. Rond Schiphol werd extra goed gecontroleerd, terwijl de marechaussees naar eigen zeggen ‘op hun tandvlees’ liepen.

Ook toen gingen de controles ten koste van beveiligingstaken in andere delen van het land. Uit angst voor een islamitische terreuraanslag bewaakt de Marechaussee sinds 2015 ook Synagogen, Joodse scholen en andere gebouwen.

Bijna eenderde van de marechaussees werkt aan de bewaking op en rondom Schiphol. Toch is het volgens de organisatie niet voldoende. ‘We leven in een nieuwe werkelijkheid, waarin het onveiliger is,’ aldus de Marechausseevereniging. ‘Niet alleen in Nederland, maar in heel Europa.’

Automatisering van het beveiligingsproces

Naast de inzet van marechaussees hoopt Schiphol met nieuwe technologie te zorgen voor de veiligheid van reizigers. Volgens Nijhuis wordt gewerkt aan betere automatisering van grenscontrole en veiligheidschecks. Ook het aantal mensen dat langs automatische grenspassages ‘oversteekt’, neemt snel toe.

Nijhuis hoopt op een behoorlijke investering van de overheid: het grootste deel van de 190 miljoen euro die nodig is voor de automatisering van het beveiligingsproces zou door de Staat moeten worden betaald. De Schiphol-topman heeft ook begrip voor de begrotingsbeperkingen. ‘Maar gezien het belang van de veiligheid en van Schiphol moet je toch extra middelen kunnen vinden.’