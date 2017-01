Haven Rotterdam ziet aantal illegalen stijgen

In 2016 zijn er meer illegale migranten in de haven van Rotterdam aangetroffen dan in voorgaande jaren. Het gaat om illegalen die werden gevonden op of in de buurt van de ferrydienst naar Groot-Brittannië.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb (PvdA) zegt dat in antwoord op raadsvragen van Leefbaar Rotterdam en de VVD.

Slapen in de buitenlucht

Hoek van Holland ervaart overlast door de illegalen. Sommige migranten slapen daar in de buitenlucht. Volgens Aboutaleb zijn er in 2016 ruim 500 ‘incidenten’ geweest met de illegalen, voornamelijk op de veerdienst.

Bijna 300 illegalen probeerden met de ferry Groot-Brittannië te bereiken. Het zou daarbij voornamelijk gaan om Albanezen die in trailers, containers of laadbakken kropen. Het doet denken aan wat er eerder in de Franse kustplaats Calais gebeurde.

Goede verbinding met Groot-Brittannië

Het migrantenkamp de Jungle in Calais werd in oktober ontruimd, maar vrachtwagenchauffeurs waarschuwden toen al dat het probleem daarmee niet verdwijnt, maar zich slechts verplaatst. Hoek van Holland werd vorig jaar al, vanwege de gunstige ferryverbinding met Groot-Brittannië, genoemd als mogelijke migranten-hotspot na de opruiming van Calais. Naast Hoek van Holland, lopen ook het Belgische Zeebrugge en het Franse Duinkerken het risico trekpleisters voor migranten te worden.

Volgens Aboutaleb controleert de politie extra in Hoek van Holland om te voorkomen dat migranten in de buitenlucht slapen. Hij zegt dat de politie en marechaussee de situatie onder controle hebben. De Rotterdamse gemeenteraad gaat nog in debat over de illegalen in de haven.