Nabestaande aanslag Brussel klaagt Twitter aan: ‘Krachtig wapen voor terroristen’

De vrouw van een Nederlands slachtoffer van de terreuraanslag in Brussel klaagt Twitter aan. De weduwe beticht Twitter ervan niet genoeg te hebben gedaan om jihadisten van Islamitische Staat (IS) van het medium te weren.

De uit Maastricht afkomstige Alexander Pinczowski (29) en zijn zus Sacha (26) waren van plan om in de ochtend van 22 maart 2016 van Brussel naar New York te vliegen. Terwijl ze belden met hun ouders, sloegen terroristen gelieerd aan IS toe op vliegveld Zaventem. Even later pleegden ze ook een aanslag in metrostation Maalbeek.

‘Krachtig wapen voor terrorisme’

De vrouw van Alexander, Anne Cameron Cain, klaagt nu Twitter aan, omdat het door de terroristen zou zijn gebruikt als ‘krachtig wapen voor terrorisme’. In de aanklacht stelt ze dat IS vrij spel krijgt om jihadisten te werven en propaganda te verspreiden. Twitter zou niet genoeg hebben gedaan om een ‘uniek en machtig communicatiemiddel’ weg te houden bij de terroristen. Dit kan een schending zijn van Amerikaanse antiterreurwetten, zo stelt de weduwe.

De aanklacht is ingediend in New York, waar Alexander en Sascha al jaren woonden. Ook nabestaanden van de aanslag in Parijs in november 2015 hebben zich bij de zaak aangesloten. Ze krijgen steun van een Israëlische advocatenbureau, dat in een statement schrijft dat ‘Twitter weigert om zijn services af te sluiten voor terroristen. Ze zijn van mening dat “het tweeten moet doorgaan”, zelfs als het betekent dat ze moorden assisteren.’

Twitter zegt dat het al veel doet tegen radicale gebruikers

Jihadistische groeperingen gebruiken sociale media op enorme schaal. Twitter, dat niet wil reageren op de rechtszaak, meldde eerder dat in 2015 125.000 accounts offline zijn gehaald waar terroristische propaganda op werd gedeeld.

Of de sociale netwerken daadwerkelijk in de fout zijn gegaan, is niet duidelijk. Het rechtssysteem in Amerika kent een safe harbor-wet die voorschrijft dat bedrijven niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor uitingen van hun gebruikers.