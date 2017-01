Ontvoering Insiya ‘zeer professioneel en tot in detail’ uitgevoerd

Het tweejarige meisje Insiya Hemani zit nog altijd met haar vader in India, na uit Nederland te zijn ontvoerd. Twee mannen die ervan worden verdacht betrokken te zijn bij deze zaak blijven langer in de cel.

Dat heeft de rechtbank in Amsterdam donderdag besloten tijdens een zogenoemde pro-formazitting.

Wie zijn de verdachten?

De verdachten die langer in hechtenis worden genomen zijn de 47-jarige Amerikaan Robert B., die door een buurman kon worden overmeesterd, en de 59-jarige Frederik S. Hij zou een belangrijke rol hebben gehad bij organisatie van de ontvoering, die plaatshad eind september vorig jaar. In de zaak zijn tot dusver vier personen aangehouden. De dagvaarding tegen een derde aangehouden verdachte, de vermoedelijke chauffeur van de auto waarin het meisje werd meegenomen, is vanwege dringende persoonlijke omstandigheden voorlopig ingetrokken. De vierde persoon die vastzat, de dochter van Frederik S., is in Duitsland aangehouden, maar mag haar proces afwachten in vrijheid.

Er lijkt volgens de rechtbank van uitvoerig ontvoeringsplan sprake te zijn met substantiële bijdrage van Frederik S. en Robert B. #Insiya — Saskia Belleman (@SaskiaBelleman) 12 januari 2017

Hoe zit het met de vader, die Insiya meenam naar India?

Justitie heeft in totaal acht verdachten in het vizier. Onder hen is ook de vader van het meisje, de 37-jarige Indiase zakenman Shehzad Hemani. Het OM wil hem graag ondervragen, en diende daartoe bij India een verzoek in. Maar de kans daarop is klein, gezien ‘stroeve relatie’ met het land. ‘De gevoeligheid van deze zaak in het bijzonder maken het moeilijk in te schatten of dit rechtshulpverzoek zal worden uitgevoerd,’ meldt het OM. Voorlopig kan hij dus in India gaan en staan waar hij wil – met Insiya. Hij zou zijn dochtertje hebben meegenomen na een ruzie met zijn vrouw over de voogdij over het meisje. De twee liggen in scheiding.

Wat gebeurde er precies op 29 september vorig jaar?

De peuter werd ontvoerd uit het huis van haar oma in de Amsterdamse wijk Watergraafsmeer. Buren van de familie vertelden dat het ging om een gewelddadige kidnapping. Volgens de politie was het ogenblikkelijk duidelijk dat het meisje werd meegenomen naar het buitenland. De peuter droeg een wit rompertje met een roze opdruk van kledingmerk Petit Bateau, en ze had een luier aan. Er werd een Amber Alert uitgevaardigd, en de zaak werd via tv-programma Opsporing Verzocht bij het grote publiek onder de aandacht gebracht. Vader Shehzad, die advocaat Gerard Spong in de arm nam, zei eerder al niet van plan te zijn om zijn tweejarig dochtertje te laten gaan. De volgende regiezitting staat gepland op 29 maart.