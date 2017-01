Opgestapte VVD’er opvallende naam op lijst-Wilders

De fractievoorzitter van de VVD-afdeling in Haarlem, Rob de Jong, stapt per direct op bij de partij. Hij sluit zich aan bij de PVV van Geert Wilders, in de hoop in de Tweede Kamer terecht te komen.

Veruit de meeste namen op de lijst van Wilders zijn bekenden van de PVV-leider. Ze zijn al Kamerlid, Europarlementariër (zoals de hoogste nieuwkomer op nummer 3, Vicky Maeijer), gemeenteraadslid of beleidsmedewerker voor de partij. Hij heeft zijn politieke vrienden ook allemaal nodig, want de PVV staat in de peilingen op grote winst. Eind december stond de partij van Wilders op 31 tot 37 zetels.

VVD-politicus wil ander immigratiebeleid

Op plek 31 staat wel een totale nieuwkomer, Rob de Jong. De fractievoorzitter van de VVD in Haarlem geeft zaterdag aan dat hij per direct opstapt en zijn lidmaatschap bij de liberalen opzegt. In een verklaring stelt hij dat ‘een groot aantal ontwikkelingen in ons land vragen om een andere koers’.

‘Het falende immigratiebeleid, de zinloze overdracht van soevereiniteit aan de Europese Unie, maar bovenal het feit dat onze vrijheden steeds meer onder druk staan, hebben mij ertoe bewogen mijn koers te verleggen. Ik heb in de PVV een partij gevonden die meer recht doet aan mijn visie op Nederland.’

De aankondiging heeft het nodige stof doen opwaaien. De lokale VVD-fractie zegt ‘verrast’ te zijn door de aankondiging. En volgens Kees Berghuis, hoofd voorlichting bij de VVD, probeerde De Jong eerst om Kamerlid voor de regeringspartij te worden. Op Twitter schrijft Berghuis dat hij ‘te licht werd bevonden’. De Jong zegt dat dit ‘onwaarheden’ zijn.

AIVD waarschuwde over Markuszower

Een andere opmerkelijke naam op de lijst is die van Gidi Markuszower (4), die momenteel in de Eerste Kamer zit. Hij stond in 2010 al eens op de kandidatenlijst van de PVV bij de Kamerverkiezingen, maar trok zich toen terug.

De AIVD had Wilders gewaarschuwd dat Markuszower een risico vormde voor de integriteit van Nederland. Markuszower had volgens de krant contacten met buitenlandse inlichtingendiensten, mogelijk de Israëlische. Hij ontkende de beschuldigingen aan zijn adres, maar besloot wel terug te treden.