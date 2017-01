Aangehouden man Tweede Kamer ‘geraakt door politieschot’

Ooggetuigen melden op Twitter dat de omgeving rond de Tweede Kamer donderdag aan het eind van de middag is afgezet. De politie heeft een man tegen de grond gewerkt.

Hij is gewond geraakt door een politieschot, meldt de politie zelf. Daarna werd hij overmeesterd. De verwarde man zou een tas naar het Kamergebouw hebben gegooid.

Man gooit met tas omgeving tweede kamer. Verdachte aangehouden. Gewond door schot. Nu onderzoek tas. Woordvoerder politie komt ter plaatse. — Politie Den Haag (@POL_DenHaag) 5 januari 2017

Afzettingen zijn opgeheven

Politie en marechaussee staan op het Plein voor de ingang van de Kamer. Medewerkers van het parlement mochten de uitgang aldaar niet verlaten. Het Binnenhof en het Plein werden ontruimd. De aanvankelijke afzettingen zijn inmiddels opgeheven. Er zou een verdachte tas gevonden zijn, zegt de politie tegen Omroep West. Volgens een woordvoerder wordt de inhoud van de tas geïnspecteerd.

Zwaarbewapende agenten vragen iedereen om op afstand te blijven. De man die door de marechaussee is vastgegrepen liep volgens bronnen op Twitter ‘schreeuwend op de marechaussee af. Hij ‘leek verward, en in elk geval zeer agressief’. In onderstaand filmpje is te zien hoe hij zich uitkleedt.