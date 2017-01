Politieke partijen gebrieft over dreiging hack verkiezingen

Politieke partijen op het Binnenhof in Den Haag zijn deze week gebrieft door Nederlandse diensten over de dreiging die uitgaat van hacks, en hoe deze te voorkomen. De gesprekken, die plaatshadden achter gesloten deuren, gingen over de mogelijkheid van digitale inbraken die de verkiezingen kunnen beïnvloeden.

Partijmedewerkers en woordvoerders op het terrein van ICT kregen op de bijeenkomst advies over hoe zij hun partij tegen hacken kunnen beschermen, schrijft De Telegraaf donderdag.

Nederlandse verkiezingen in aantocht

Zo moet worden voorkomen dat geheime informatie in bijvoorbeeld e-mails op straat komt te liggen. Het is precies wat gebeurde in de Verenigde Staten in de aanloop naar de presidentsverkiezingen. Hackers, die naar alle waarschijnlijkheid handelden in opdracht van Rusland, hadden het gemunt op bijvoorbeeld mailbox van Hillary Clintons campagnechef John Podesta. WikiLeaks kreeg diverse documenten in handen, en wist op die manier heel wat te onthullen over hoe het eraan toeging bij de Clintons.

Met de Nederlandse verkiezingen in aantocht en de Russische hacks op de Democratische partij in de Verenigde Staten, waarmee de stembusgang zou zijn beïnvloed, staat het onderwerp hoog op de agenda.Volgens De Telegraaf zouden de aanwezige partijen te horen hebben gekregen dat er geen concrete aanwijzingen zijn, maar wordt er wel rekening mee gehouden dat het kan gebeuren.

Vinger aan de pols, zegt Koenders

De Amerikanen verwachten dat ook in Europa – waar dit jaar verkiezingen worden gehouden in onder meer Nederland, Duitsland en Frankrijk – hacks zullen plaatshebben. ‘Het is zeer, zeer belangrijk een vinger aan de pols te houden,’ zegt minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders tegen de NOS. Concrete aanwijzingen dat er iets staat te gebeuren, heeft ook hij niet. ‘Maar ik ben niet naïef.’

Koenders is in Washington, onder meer om te kijken of de Amerikanen specifieke informatie hebben die wijst op een dreiging vanuit Rusland tegen Nederland. Hij had bijvoorbeeld een gesprek met de Republikeinse Senator John McCain, die de Russische hacks eerder nog een ‘oorlogsdaad’ noemde.