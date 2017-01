Rapper Boef veroordeeld voor beledigen agent: ‘Is artistieke vrijheid’

Rapper Boef staat woensdag terecht voor het beledigen van een agent. Ook schond hij de voorwaarden die hij kreeg na een vorige veroordeling.

Boef ontkent dat hij strafbare uitingen heeft gedaan. Hij wilde zijn ‘boosheid uiten met artistieke vrijheid,’ zegt hij woensdag tegen de politierechter in Breda.

OvJ vraagt nog eens: “Wat is hier artistiek aan?” Boef: “Het is grappig. Als mensen het grappig vinden is het artistiek.” #rapperboef — Saskia Belleman (@SaskiaBelleman) January 11, 2017

Dochter van agenten bedreigd

Soufiane Boussaadia, de rapper c.q. vlogger, heeft nogal wat op zijn kerfstok. In september werd hij opgepakt omdat hij jongeren in een vlog opriep te komen vechten in Tilburg-Noord.

Toen hij vrijkwam beledigde hij in een vlog een rechercheur door te zeggen dat hij ‘zijn dochter zou neuken’. In juli provoceerde hij in een vlog opnieuw een agent. Zijn uitingen waren volgens hemzelf niet specifiek gericht tegen bepaalde agenten.

Ook waren er berichten dat hij de kat van de 37-jarige Lee Anne Maree uit Beverwijk zou hebben ontvoerd, gegijzeld en vermoord. Zij deed eerder aangifte tegen Boef.

Boef snapt in de rechtszaal niet goed waar de ophef over gaat. ‘Ik lever een product waarmee mensen blij zijn. Van Gogh doet dat ook. Wat doet het ertoe dat ik daar geld mee verdien?’

Hij staat woensdag echter alleen terecht voor het beledigen van twee agenten, en omdat hij zich niet hield aan de gedragsaanwijzing die hij eerder kreeg om vrij te komen. De opruiing in Tilburg-Noord wordt niet meegenomen, en ‘die zaak wordt nog onderzocht,’ aldus het Openbaar Ministerie (OM). Destijds liepen er meer dan 100 jongeren door Tilburg-Noord naar aanleiding van de vlog van Rapper Boef. Die ging over een vete die hij had met Para Soma, een andere rapper, en zijn entourage.

Hij heeft uiteindelijk een werkstraf van 80 uur gekregen, waarvan de helft voorwaardelijk. Voor de voorwaardelijke straf geldt een proeftijd van twee jaar. Het OM eiste eerder op de dag een werkstraf van 100 uur en twee weken voorwaardelijke celstraf, en een schadevergoeding van 150 euro. Met dat laatste ging de rechter ook akkoord.

Honderdduizenden views

Zijn vlogs, waarin hij de politie veelvuldig schoffeert, vergaarden honderdduizenden views. Na zijn eerste arrestatie haalde hij opnieuw flink uit. ‘Fuck jullie, ik heb alleen maar meer haat gekregen,’ was onder meer zijn boodschap aan de politie.

Naast het feit dat hij woensdag terecht staat, wordt ook nog onderzocht of hij mogelijk onterecht een Wajong-uitkering ontving.

In een interview met de Volkskrant vorig jaar zei de rapper overigens dat zijn arrestaties onterecht zijn. ‘Nederland zou ook trots op mij kunnen zijn,’ aldus Boef, die zichzelf ‘geen treitervlogger’ vindt.

Vanwege de ophef rondom Rapper Boef besloten poppodia in onder meer Dordrecht, Eindhoven en Tilburg eerder optredens van hem te annuleren. Vanwege overlast zou hij ook deze maand zijn appartement in Tilburg hebben moeten verlaten. Hij las een brief waarin de verhuurder die stap aankondigde voor in een vlog in november.