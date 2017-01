Schrijver Altuntas bedreigd na kritiek op ‘knuffelcultuur migranten’

De voormalige PvdA-politicus en schrijver Celal Altuntas gaat aangifte doen bij de politie. Altuntas wordt onder meer met de dood bedreigd naar aanleiding van een interview waarin hij zegt dat vluchtelingen en migranten meer verantwoordelijkheid moeten nemen.

Altuntas kwam zelf als vluchteling Nederland binnen - Foto: Celal Altuntas

De bedreigingen krijgt hij onder meer via Facebook, maar hij wordt ook telefonisch lastiggevallen. ‘Ik word voor van alles uitgemaakt: landverrader, haatzaaier, hoerenzoon, gistrooier, hond,’ zegt Altuntas tegen het AD in Waddinxveen.

Kritiek op slachtofferschap

In het bewuste interview levert hij kritiek op de ‘knuffelcultuur van migranten’ in Nederland. Hij zegt daarin zich zorgen te maken over integratie, en benadrukt dat migranten hun verantwoordelijkheid moeten nemen en dat ermee moet worden gestopt hun slachtofferschap te blijven belonen.

Als voorbeelden noemt hij de Zaandamse treitervlogger Ismail Ilgun, die onlangs een contract kreeg aangeboden bij platenlabel TopNotch en bovendien mocht aanschuiven bij de VARA-programma’s Pauw en De Wereld Draait Door. ‘Wees niet politiek correct. Ga luisteren naar mensen die niet gehoord worden en stel eisen aan vluchtelingen en migranten. Van die groepen mag je veel meer inspanningen verwachten. Zij moeten duidelijk laten zien dat ze erbij willen horen in Nederland’.

Openlijke kritiek op islam

‘In de afgelopen dagen word ik midden in de nacht en ’s morgens vroeg anoniem op mijn smartphone gebeld en bedreigd dat mijn lijk in een koffer wordt gestopt omdat ik geregeld de vuile was buiten zou hangen,’ zegt hij naar aanleiding van de dreigementen. Hij heeft geregeld openlijk kritiek op de islam, en zegt dat racisme niet alleen bij autochtonen voorkomt maar ook bij Turkse en Marokkaanse Nederlanders.

In het verleden werd Altuntas, zelf een Koerdische vluchteling, al vaker bedreigd na uitlatingen in de media. Ook toen heeft hij aangifte gedaan. ‘Het heeft toen niet veel opgeleverd, maar ik geef niet op,’ aldus de schrijver.