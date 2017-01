SGP en CDA willen asielzoekers langer kunnen terugsturen

Asielzoekers die in Nederland verblijven, moeten terugkeren als het weer veilig is in hun thuisland, vinden twee christelijke partijen. Met een wetsvoorstel willen ze ervoor zorgen dat asielzoekers niet en masse in de bijstand terechtkomen, maar dat ze hun land van herkomst ‘weer helpen opbouwen’.

Momenteel is het zo dat asielzoekers die de asielprocedure doorlopen, een tijdelijke verblijfsvergunning krijgen van 5 jaar. Daarna wordt dat een permanente verblijfsvergunning, als kan worden aangetoond dat het nog steeds niet veilig is in het land van herkomst. Met een permanente vergunning op zak kunnen de immigranten niet meer worden teruggestuurd.

Kort verblijf in Nederland ook beter voor asielzoeker

SGP en CDA willen de duur van een tijdelijke verblijfsvergunning oprekken tot 7 jaar, zodat de overheid meer tijd heeft om asielzoekers terug te sturen. Volgens SGP-voorman Kees van der Staaij is dat beter voor zowel de staat als de immigranten om de duur van het verblijf in Nederland te beperken.

‘In veel gevallen is dat met problemen en gebrek aan perspectief omgeven,’ aldus Van der Staaij, die uitlicht dat veel asielzoekers in de bijstand terechtkomen en problemen hebben met integreren. Zijn CDA-collega Sybrand Buma voegt toe dat ‘het doel moet zijn dat na afloop van een oorlog mensen weer terug gaan om te helpen bij de wederopbouw’. Er moet wel een mogelijkheid zijn voor asielzoekers om een permanente vergunning te krijgen, als ze kunnen aantonen dat ze een inkomen hebben en voldoende zijn ingeburgerd.

Geldt niet voor overlastgevende ‘asielzoekers’

Het wetsvoorstel van de twee partijen doet niets aan de problemen rond asielzoekers uit Noord-Afrika, omdat die überhaupt geen tijdelijke vergunning ontvangen. Die groepen asielzoekers uitzetten is echter lastig: vaak hebben ze geen papieren en nemen thuislanden als Marokko en Algerije ze niet terug. Minister Bert Koenders (PvdA) reist later deze maand naar Marokko om te praten over een mogelijke deal.

Duitsland weet ook niet goed hoe ze van overlastgevende asielzoekers uit Noord-Afrika afkomen. Uit nieuwe cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat nog geen 5 procent van de vorig jaar afgewezen Noord-Afrikanen, daadwerkelijk is uitgezet. Gesprekken met de regeringen van herkomstlanden leverden weinig op.