Tweet minister Van der Steur schiet politie in verkeerde keelgat

Tijdens Oud en Nieuw werden door heel het land diverse agenten, brandweerlieden en andere hulpverleners aangevallen door ‘feestvierders’. Toen minister Ard van der Steur (VVD, Veiligheid en Justitie) daar op Twitter zijn afschuw over uitsprak, kreeg hij de volle laag van de politie.

Van der Steur had op Twitter zijn waardering uitgesproken over de inzet van hulpdiensten tijdens Oud en Nieuw. Ook liet hij weten het onacceptabel te vinden dat juist tegen hen geweld wordt gebruikt.

Grote waardering voor de inzet van onze hulpdiensten tijdens jaarwisseling. Onacceptabel dat juist tegen hen geweld wordt gebruikt #handenaf — Ard van der Steur (@ArdvanderSteur) 1 januari 2017

Boze tweets politie in Den Haag

Daarop reageerde de chef van politieteam Segbroek in Den Haag op Twitter geïrriteerd. ‘Soms past het U meer om te zwijgen. Dat is Nu. Middelen om het werk te doen zijn ondermaats en geen politieke steun,’ aldus de teamchef in een bijtende tweet. Een woordvoerder van de politie in Den Haag bevestigt tegenover persbureau ANP dat de tweet inmiddels is verwijderd.

De teamchef zou te maken hebben gehad met geweld tegen agenten van zijn team tijdens zijn nachtdienst rond de overgang naar 2017. De woordvoerder van de Haagse politie benadrukte dat het contact van individuele agenten met de minister via de politiebonden en de leiding loopt.

Ongerustheid over stijging geweld tijdens Oud en Nieuw

De politie is het helemaal zat, al dat geweld tegen hulpverleners. Henk van Essen, plaatsvervangend korpschef, noemde ‘het te bizar voor woorden’ dat mensen er genoegen in scheppen hulpverleners te beletten anderen te helpen. Deze jaarwisseling was 79 keer sprake van geweld tegen een agent.

Bij de vorige Oud en Nieuw waren er 59 van dit soort incidenten. Ook het geweld tegen andere hulpverleners zoals brandweerlieden, ambulancepersoneel en beveiligers nam toe. Die stijging zorgt voor ongerustheid. ‘Het mag niet zo zijn dat de jaarwisseling wordt gezien als een vrijbrief om alle grenzen te buiten te gaan.’

In Den Haag werd een agent aangereden

Voorzitter Gerrit van de Kamp van de politievakbond ACP zei dat de agenten nu niet meer zitten te wachten op medeleven of mooie woorden. ‘Er is eigenlijk al zoveel over gezegd en we hebben al zoveel geprobeerd en gedaan, maar het is weer misgegaan. De politiek moet nu echt actie ondernemen en ons de middelen bieden waar we iets mee kunnen.’

Zo werd in Den Haag een politieman op het Kaapseplein aangereden. Hij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Toen zijn collega’s kwamen aangesneld om hem te helpen, werden zij belaagd. Op sociale media uitten tal van agenten steunbetuigingen aan het adres van hun zwaargewonde collega.