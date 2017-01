Vader Bataclan-terrorist Amimour bij RTL Late Night

De vader van Samy Amimour, één van de terroristen verantwoordelijk voor de aanslagen in Parijs van november 2015, zit vanavond aan tafel bij presentator Humberto Tan van RTL Late Night. Tan zal volgens RTL met de vader van Amimour bespreken ‘wat voor soort jongen Samy was’.

In een persbericht stelt RTL dat de vader van Amimour ‘nog geen moment heeft kunnen rouwen om zijn zoon’. Hij zou verbijsterd zijn over de radicalisering van Samy, en hoe zijn zoon kon meedoen aan zo’n enorme aanslag.

‘Gewone jongen’ die radicaliseerde

Amimour stond al onder toezicht van justitie in Frankrijk, omdat hij naar Syrië was afgereisd. In Frankrijk was hij geradicaliseerd. De islamitische terrorist blies zichzelf in november 2015 op en is mede verantwoordelijk voor de dood van 89 bezoekers van de concertzaal.

Buurtgenoten van Amimour stonden naar eigen zeggen versteld toen ze erachter kwamen dat de 28-jarige man met Algerijnse ouders radicaliseerde. Hij werkte als buschauffeur, was afgestudeerd en zijn ouders waren zeer maatschappelijk betrokken: zijn moeder was politiek actief en werkte als vrijwilligers in buurthuizen, ter bestrijding van jeugdcriminaliteit.

RTL Late Night interviewde overlevenden

‘Het interview met Amimour is niet het eerste interview bij RTL Late Night naar aanleiding van de aanslag in Bataclan,’ schrijft een woordvoerder van RTL op de website van de omroep.

RTL onderstreept het feit dat een interview in 2015 met vier overlevenden van de Bataclan-aanslag werd bekroond met een Sonja Barend Award. Een jaar na de aanslag zond RTL Late Night tevens zijn eerste documentaire uit, over Bataclan.

In december 2015 kwam aan het licht dat de weduwe van Sami Amimour, toen nog maar 18 jaar, de aanslagen bejubelde. Ze zat toen in door Islamitische Staat bezette gebieden in Irak en schrijft aan een vriendin in Frankrijk. ‘Ben je geschokt door de aanslagen? LOL! Eén van de aanslagplegers in het Bataclan was mijn man Samy. Hij heeft zich opgeblazen,’ schreef de weduwe drie dagen na de aanslag in een e-mail.