Hacken van politici is kinderspel, laat RTL Nieuws zien

De online accounts van Nederlandse politici zijn eenvoudig te hacken. Dat heeft RTL Nieuws donderdag bewezen door accounts van onder anderen Kees van der Staaij (SGP) en Pieter Omtzigt (CDA) binnen te komen.

Terwijl bekend werd dat politieke partijen deze week in Den Haag zijn bijgepraat over het gevaar van hacks rond de komende Kamerverkiezingen, laat RTL Nieuws zien hoe gemakkelijk het is om politici te hacken. Onder anderen Van der Staaij en Omtzigt behoren tot de doelwitten. Journalisten van RTL plaatsten een boodschap op het Twitter-account van de SGP-voorman en wisten het LinkedIn-account van Omtzigt binnen te komen.

Het zijn niet de minste politici. Van der Staaij zit als partijvoorman in de ‘Commissie Stiekem’, waar staatsgeheimen worden gedeeld. Omtzigt heeft een grote rol in het MH-17 dossier en kan om die reden een interessant hackdoelwit zijn.

Gebruik gemaakt van datalekken

De journalisten hebben gebruik gemaakt van grote datalekken uit het verleden. Onder meer gegevens van LinkedIn en Dropbox kwamen op straat te liggen, met daarin ook informatie over Nederlandse politici.

Lees ook: Politieke partijen gebrieft over dreiging hack verkiezingen

De wachtwoorden in die datalekken waren versleuteld, maar als ze uit weinig karakters bestaan, kunnen ze gemakkelijk worden geraden. Omdat Van der Staaij een simpel wachtwoord gebruikte voor zijn sociale media-accounts, was het simpel om zijn Twitterprofiel over te nemen.

Omtzigt zegt in een reactie, op Twitter, dat hij LinkedIn niet gebruikt en dat hij was vergeten om zijn wachtwoord te veranderen. Pogingen om andere sociale media-accounts te hacken, zouden zijn mislukt.

Klopt LinkedIn wachtwoord had ik moeten wijzigen – zoals ik met andere accounts regelmatig doe –https://t.co/tPir7kf9Ye — Pieter Omtzigt (@PieterOmtzigt) January 12, 2017

Koenders houdt Russen in de gaten

De discussie over cyberveiligheid is extra prangend, omdat Rusland ervan wordt verdacht zich te hebben bemoeid met de Amerikaanse verkiezingen. Russische hackers zouden achter een reeks cyberaanvallen zitten, onder meer op de Democratische partij. Ook Duitsland, waar dit jaar verkiezingen zullen zijn, zegt te vrezen voor hacks vanuit Rusland.

Eerder zei minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken, PvdA) dat Nederland ‘zeer alert’ is. ‘Ik heb geen concrete aanwijzingen, ik ben daar niet naïef over, het is belangrijk om daarover zeer, zeer fors de vinger aan de pols te houden.’