Wilders-fan doet aangifte na liedje over PVV

Een in Breda woonachtige aanhanger van de PVV en partijleider Geert Wilders, is ‘ondergedoken’ uit angst voor internetgebruikers die haar zouden hebben bedreigd. In haar liedje ‘Geefmij maar PVV’ gaat PVV-fan Annemiek Ottenhoff (52) keihard tekeer tegen onder anderen de premier Mark Rutte.

‘Als je niet stemt op PVV, ga dan maar lekker met Markie [Rutte, red.] mee,’ zingt Ottenhoff in het liedje. Tegenstanders van de PVV hebben haar na het liedje, dat duizenden keren is gedeeld, bedreigd, aldus de Wilders-fan tegen het AD. ‘De hel is losgebroken sinds de media het hebben opgepakt,’ aldus Ottenhoff. De PVV-fan heeft zich op Facebook al vaker uitgesproken tegen het beleid van Rutte.

Ook de kinderen en kleinkinderen van Ottenhoff moesten het ontgelden. Ze kregen, net als de vrouw zelf, negatieve reacties naar aanleiding van het PVV-liedje. De dochter van Ottenhoff zou hebben gezegd dat haar kinderen ‘iets verschrikkelijks wordt aangedaan’ als de 52-jarige zo doorgaat.

Ottenhoff wil ‘carnavalskraker’ maken

‘Toch ga ik door met het verspreiden van mijn boodschap. Dit doe ik juist voor mijn kinderen, want zij moeten opgroeien in een omgeving waar vrijheid van meningsuiting een belangrijk goed is,’ aldus Ottenhoff. Ze zegt zelfs ‘de studio in te duiken’ om van het zelfgeschreven lied een ‘leuke carnavalskraker te maken’.

Ook krijgt Ottenhoff nu aanvragen voor interviews van Radio 538 en SBS6. Met de positieve aandacht is de vrouw wel bij. Zelf is ze politiek en sociaal actief: ze heeft de Stichting Sociaal Breda opgericht, waarmee ze zich sterk maakt voor mensen die in armoede leven, maar net te veel geld hebben om gebruik te mogen maken van voorzieningen als de Voedselbank.