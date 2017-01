Zo reageert Den Haag op aftreden Van der Steur

VVD-minister Ard van der Steur stapt op. De Teevendeal heeft de VVD twee ministers en een staatssecretaris gekost. Na een debat over nieuwe onthullingen die maandag werden gedaan door een Nieuwsuur-journalist, kondigde Van der Steur aan af te treden.

Premier Mark Rutte bleef zijn minister steunen tijdens een fel debat, waarin de oppositie en coalitiepartner PvdA Van der Steur behoorlijk onder vuur namen. In een reactie achteraf zei Rutte dat hij het ‘waardige afscheid’ van de minister nooit zal vergeten.

Geschrokken reacties

‘Ik vond en vind dat Ard van der Steur zich heel goed verdedigde. Maar deze strijd was niet meer te winnen en daarom heeft hij besloten, eerder vandaag al, om na de eerste termijn zijn ontslag aan te bieden aan de Koning. En ik respecteer dat.’

Ook Attje Kuiken, plaatsvervangend fractieleider van de PvdA in de Tweede Kamer, reageert met respect: ‘Het was een moeilijk debat. Hij heeft zich waardig gedragen. Wij hadden heel kritische vragen en de wijze waarop de minister zijn conclusie trekt kan ik alleen maar respecteren.’

Na zijn ontslag was de Kamer met stomheid geslagen. Ook Kuiken geeft aan: ‘Wij hadden geen signaal gekregen dat hij dit zou doen.’ Alleen VVD-leider Halbe Zijlstra en Rutte zouden op de hoogte zijn geweest van de Plannen van Van der Steur.

Van der Steur over Dijkhoff: onze samenwerking was perfect #steurdebat — Elodie Verweij (@elodieverweij) 26 januari 2017

Daar gaat ‘ie pic.twitter.com/b286umhNR2 — Gerard Beverdam (@gerardbeverdam) 26 januari 2017

Van der Steur stapte op na ‘zesde functioneringsgesprek’

SP-leider Emile Roemer zegt tegen persbureau ANP juist dat het ontslag niet als verrassing kwam, omdat het debat ‘al het zesde functioneringsgesprek’ van de minister was. ‘Maar ik moet wel zeggen, diep respect voor een minister die wel naar de Kamer komt om verantwoordelijkheid af te leggen alvorens hij zijn besluit kenbaar maakt.’

Volgens de PVV-leider Geert Wilders is het aftreden van Van der Steur ‘vervelend voor hem als persoon’, maar politiek gezien wel ‘het enige juiste besluit wat hij kon nemen’. Volgens het Kamerlid moet een minister van Justitie juist nu het volle vertrouwen hebben.

Intussen is Stef Blok, minister van Wonen en Rijksdienst, aangewezen als de opvolger van Van der Steur, die het stokje in 2015 overnam van Ivo Opstelten. Blok wordt zowel de minister van Justitie als de minister van Wonen en Rijksdienst. Blok was in de tien dagen tussen het ontslag van Opstelten en de benoeming van Vander Steur in 2015 ook al minister van Justitie.