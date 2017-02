28 partijen doen mee aan verkiezingen: hoe verder?

Liefst 28 partijen zijn goedgekeurd door de Kiesraad en doen dus mee aan de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart. Wat gaat er nu verder gebeuren?

Aanvankelijk waren er 81 partijen die interesse toonden om mee te doen aan de verkiezingen. 31 partijen meldden zich maandag bij de Kiesraad met steunverklaringen uit de verschillende provincies, 28 daarvan zijn vrijdag goedgekeurd. De drie afvallers – waaronder Trots op Nederland – konden de waarborgsom van 11.250 niet betalen.

Verdere versnippering van de politiek

Vijftig partijen haalden de eindstreep niet, omdat ze onvoldoende steunverklaringen bij elkaar kregen. Bij de vorige verkiezingen in 2012 deden 21 partijen mee. De aanwas is vier jaar later dus enorm. Dat deed veel mensen verzuchten dat er sprake is van verdere versnippering van het politieke landschap, en dat daarmee Nederland onbestuurbaar dreigt te raken.

Onder de partijen die hun lijst met kandidaat-Kamerleden hebben ingeleverd, zijn uiteraard de traditionele middenpartijen PvdA, VVD en CDA. maar ook nieuwkomers als Nieuwe Wegen (van ex-PvdA’er Jacques Monasch), DENK, De Ondernemers Partij van Hero Brinkman, Sylvana Simons‘ Artikel 1 en Voor Nederland, beter bekend als VNL.

Brinkman krijgt van nieuwkomers beste plek

Van de nieuwkomers komt de Ondernemerspartij van Hero Brinkman op plek 12 op de kieslijst, VNL op 13 en DENK op 14. Artikel 1 van Sylvana Simons – dat niet in alle provincies voldoende steunbetuigingen ophaalde – komt op 21.

Als partijen het niet eens zijn met de beslissing van de Kiesraad, dan is er nog de mogelijkheid om in beroep te gaan (binnen vier dagen). De Raad van State heeft vervolgens zes dagen om een uitspraak te doen over eventueel beroep dat is aangetekend.