Rutte: Wilders over de schreef met nepfoto Pechtold

Premier Mark Rutte (VVD) kan niet lachen om de bewerkte foto die Geert Wilders op Twitter plaatste, waarop Alexander Pechtold te zien is tussen een groep radicale moslims. Toch is hij niet van plan om Wilders er persoonlijk op aan te spreken.

‘Ik vind dit totaal smakeloos, zei Rutte in tv-programma Jinek. ‘Dit is niet normaal. Wij moeten elkaar gewoon stevig de maat nemen en discussiëren over standpunten. Maar dit gaat echt een grens over.’

Wilders zette maandag een foto op Twitter met Alexander Pechtold tussen demonstranten die pleiten voor ‘sharia in Nederland’. Het gezicht van de D66-leider is gefotoshopt op het lijf van een radicale demonstrant. ‘D66 wil Amsterdam afsplitsen als de verkiezingsuitslag tegenvalt. Pechtold demonstreert met Hamas-terroristen,’ schreef Wilders. ‘Is dit de volgende stap?’

Rutte praat niet meer met Wilders

De premier zegt dat hij Pechtold heeft gebeld om hem een hart onder de riem te steken. ‘Ik heb gezegd: ik ben het met je reactie eens.’ De D66-leider betichtte Wilders van het ophitsen van zijn aanhangers. ‘Mijn kinderen zien dit ook. Laten we dit niet accepteren. Die streep trek ik vandaag. En ik hoop velen met mij.’

Wilders reageerde, opnieuw op Twitter, door Pechtold een dramaqueen te noemen. ‘Je stond zelf te demonstreren tussen Palestijnse vlaggen, AFA-activisten (Anti-Fascistische Aktie, red.) en Hamas-vriendjes.’

Op de vraag van Eva Jinek of Rutte Wilders ook heeft gebeld, reageerde de premier dat hij niet meer met de PVV-voorman praat. ‘Ik heb hem sinds 2014 niet echt meer gesproken. Behalve een hand geschud in de Kamer af en toe. Maar het laatste gesprek dat we hadden was in 2014, rondom MH17.’

‘Doe normaal’

Rutte publiceerde onlangs een brief in een aantal dagbladen waarin hij Nederlanders oproept ‘normaal’ te doen. ‘Soms lijkt het dat niemand meer normaal doet. Er ligt slechts één vraag voor, zo schrijft hij. ‘Wat voor land willen we zijn?’

Rutte vreest dat de Nederlandse normen en waarden in gevaar komen. ‘Als het jou hier niet bevalt, ga het land uit, ga weg!’ Op die woorden kwam veel kritiek.