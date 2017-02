50Plus: pensioensleeftijd terug naar 65, maar geen hogere AOW

Het doel van 50Plus om de AOW-leeftijd terug te brengen naar 65 jaar, kost volgens het Centraal Planbureau (CPB) vele miljarden en is volgens het kabinet zelfs onbetaalbaar. De ouderenpartij presenteert een ander onderzoek om het tegendeel te bewijzen.

Het CPB stelt dat de totale kosten van de AOW in 2060 12 miljard hoger zullen zijn, als de uitkering op dezelfde manier wordt verhoogd als de afgelopen jaren. Daarbij neemt het CPB als uitgangspositie dat de AOW-leeftijd gefaseerd omhooggaat met de levensverwachting, tot 71,5 jaar in 2060.

Verhit debat

50Plus weigerde het eigen verkiezingsprogramma te laten doorrekenen door het CPB, waarin de AOW-leeftijd teruggaat naar 65. Volgens de partij klopt er weinig van de bestaande CPB-berekeningen. Partijleider Henk Krol zegt dinsdag dat ‘het bedrag dat nodig is om de AOW-leeftijd te verlagen een stuk lager is dan ons steeds is wijsgemaakt’.

Om de AOW-leeftijd terug te brengen naar 65, valt het inkomen van gepensioneerden wel lager uit dan verwacht. De AOW kan niet meestijgen met de lonen, zoals 50Plus beweert in zijn partijprogramma. ‘Je moet af en toe kiezen tussen een aantal kwaden,’ zegt Krol tegen de pers. ‘Ik ben blij dat het op deze manier kan. En als er een betere manier is, dan wil ik dat het liefst natuurlijk ook.’

Lodewijk Asscher (PvdA) noemde de plannen van Krol maandagavond in een verhit debat in tv-programma Het Lagerhuis ‘een babbeltruc’. ‘Het is volkomen onbetaalbaar. Het kost meer dan een jaar lang alle 7.000 basisscholen openhouden. U neemt een greep uit de pensioenpot, en dat is oneerlijk.’ Krol schoot uit zijn slof. ‘U liegt dat u barst. En dat zal ik u aantonen.’



Wie goochelt met cijfers?

De ouderenpartij verwijst naar onderzoek van de Tilburgse hoogleraar Harrie Verbon – al langer een criticus van de hogere AOW-leeftijd. Het CPB gaat uit van de theorie dat de AOW welvaartsvast is, en daarmee gekoppeld aan de jaarlijkse stijging van de lonen in Nederland. Volgens Verbon is de AOW eigenlijk verbonden aan de prijsindex. In zijn scenario kan niet alleen de AOW-leeftijd terug naar 65, maar blijft er genoeg geld over om de uitkeringen te verhogen.

Voor 50Plus is de AOW-leeftijd een breekpunt in mogelijke kabinetsonderhandelingen, zo bleek eerder. De partij wil met alle partijen om de tafel, ook de PVV. ‘Onder voorwaarden willen we met alle partijen uit het democratisch bestel praten,’ aldus Krol.