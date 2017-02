Advocaat Plasman: Faris K. lekte informatie om ‘vrouwen te imponeren’

De opgepakte Marokkaans-Nederlandse politieagent Faris K. heeft informatie over de beveiliging van PVV-leider Geert Wilders met twee vriendinnen gedeeld. Het zou gaan om twee vrouwen op wie hij indruk wilde maken.

Dat zegt zijn advocaat Peter Plasman vrijdagavond in Nieuwsuur.

Plasman wil Wilders geruststellen

Faris K., eerder werkzaam bij de Dienst Bewaken en Beveiligen werd eerder opgepakt omdat hij verdacht werd van het lekken van informatie naar een criminele organisatie. Dat bleek niet zo te zijn, waarna zijn voorarrest werd opgeheven en hij de rest van zijn proces in vrijheid mag afwachten.

Maar hij zou dus wel informatie over zijn werk in de privésfeer hebben verspreid. ‘Ik kan Wilders geruststellen. Mijn cliënt praat gewoon te veel,’ zei Plasman. Volgens de advocaat is de campagne van Wilders niet in gevaar geweest. Hij zou informatie hebben gegeven aan vrouwen die hij wilde imponeren.

De PVV-leider is flink geschrokken van de affaire, en liet eerder op vrijdag weten niet veel vertrouwen te hebben in de diensten die hem moeten beveiligen. Na een onthulling van minister Stef Blok (VVD) van Justitie dat er in 2015 ook al twee beveiligers uit de ‘fysieke schil rond Wilders’ op non-actief waren gesteld.

Wilders wantrouwt diensten die hem bewaken

De woorden van het kabinet dat het veilig genoeg is om de straat op te gaan en campagne te voeren, neemt Wilders met een korreltje zout. ‘Veilig? Dat zeiden ze ook tegen Pim Fortuyn.’ (De politicus werd in 2002 vermoord). Wilders zegt er slecht van te slapen. ‘Ik weet niet meer wat de feiten zijn. Ik word alleen uit de media geïnformeerd.’ Na de Bloks onthulling twitterde Wilders dat hij zich opnieuw ‘kapot’ is geschrokken.

Wilders zegt te willen weten wat er is gelekt en aan wie om het vertrouwen te kunnen herstellen: ‘Zeker bij bijeenkomsten waar honderden onschuldige mensen komen, wil ik echt het zekere voor het onzekere nemen,’ aldus Wilders. Wel zegt hij nog steeds mee te zullen doen aan de twee tv-debatten die vlak voor de verkiezingen op 15 maart op de agenda staan. Blok betreurt het dat Wilders zijn campagne heeft afgelast.