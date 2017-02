Buma wil Marokko hard aanpakken, en kan rekenen op steun

CDA-leider Sybrand Buma wil hulp aan Marokko stopzetten, zolang het land weigert om uitgeprocedeerde asielzoekers terug te nemen. De terugkeer van uitgeprocedeerde Marokkaanse migranten verloopt tot nu toe stug.

Buma deed zijn voorstel tijdens het Noordelijke Lijsttrekkersdebat in Groningen.

Partijen steunen idee van harde aanpak

De afgelopen tijd zijn veel asielzoekers naar Nederland gekomen die geen kans maken op asiel, onder wie Algerijnen, Marokkanen, Macedoniërs, Serviërs en Albanezen. Bij een aantal landen verloopt de terugkeer van de afgewezen asielzoekers heel moeizaam, waaronder dus Marokko.

Buma’s voorstel kreeg tijdens het debat veel steun van andere partijen. De VVD schaarde zich achter het idee en ook D66 wil een strengere aanpak van Marokko. ‘We mogen hard zijn voor Marokko,’ zei D66-leider Alexander Pechtold. ‘Valsspelers moeten we durven aanpakken,’ reageerde PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher. PVV-leider Geert Wilders was niet bij het debat aanwezig.

Lastig terug te sturen

VVD-staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Justitie gaf eerder aan helemaal klaar te zijn met de onrust en overlast die wordt veroorzaakt door groepen kansloze asielzoekers, vooral in het noorden van het land. De asielzoekers zijn veelal afkomstig uit Algerije en Marokko, maar ze terugsturen is moeilijk omdat Noord-Afrikaanse landen ze vaak niet terugnemen.

Omdat sommige Algerijnse en Marokkaanse asielzoekers winkeliers en buschauffeurs zelfs bedreigden met wapens, werd het kabinet onder druk gezet om in te grijpen. In november werd de vertrekpremie geschrapt. Asielzoekers kregen tot dan bijna 2.000 euro per persoon als zij besloten op eigen houtje te vertrekken.

Het lastigste blijft het contact met vooral Marokko. Het land wil migranten die bijna zeker geen kans maken op een verblijfsvergunning, niet meer opnemen.