Tweeling (15) achter verkrachting vaker betrokken bij zedenmisdrijven

De 15-jarige tweeling die verdacht wordt van verkrachting van een vrouw in Schiedam, is veel vaker met de politie in aanraking gekomen. De twee jongens uit Rotterdam worden verdacht van meerdere aanrandingen, geweldsmisdrijven en diefstal.

Eind november liep een 35-jarige vrouw ’s avonds van treinstation Schiedam naar de plek waar ze haar auto had geparkeerd. Zonder dat ze het doorhad, werd ze achtervolgt door drie donkere mannen. Toen ze instapte, sprongen de mannen in de auto en misbruikten ze haar om beurten. De afschuwelijke scène duurde acht minuten.

Tweeling ging vaker in de fout

Mede dankzij aandacht van tv-programma Opsporing Verzocht kon de politie de drie vermoedelijke daders deze week arresteren. Naast de 15-jarige tweeling – die jarig was op de dag van de verkrachting – wordt ook een 16-jarige vriend verdacht. Ze zouden allemaal uit de Rotterdamse multiculturele wijk Oud Mathenesse komen en met elkaar op school zitten.



Het OM beschuldigt de tieners van verkrachting, maar RTL Nieuws en NOS weten dat dit niet de eerste keer is dat de jongens in aanraking zijn gekomen met de politie. De tweeling wordt ook verdacht van twee aanrandingen van jonge meisjes, in januari en oktober vorig jaar. Die zaken moeten nog voor de kinderrechter komen.

Ouders noemen tweeling ‘lieve kinderen’

De ouders van de tweeling verklaarden donderdag nog tegen het AD dat ze niet konden geloven dat hun jongens iemand hadden verkracht. Vader Guilherme mag op last van de advocaat van de jongens helemaal niets meer zeggen. Een voormalige voetbaltrainer noemt de jongens ‘echte bandieten’.

En er is nog veel meer aan de hand, zo stelt een bron rond het onderzoek. ‘Deze knapen hebben, naast de aanrandingen al een hele waslijst aan incidenten op het gebied van overlast en baldadigheid op hun naam staan.’ De drie verdachten zijn voorgeleid aan de rechter-commissaris. Hun voorlopige hechtenis is met twee weken verlengd.