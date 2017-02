Frans Timmermans: president Trump is een klassieke pestkop

De Amerikaanse president Donald Trump is iemand die uitdeelt, maar niet kan incasseren. Zijn gedrag lijkt op dat van een klassieke pestkop, zegt Frans Timmermans zaterdag.

‘Hij is een bully, een pestkop. Het is klassiek pestkoppengedrag! Voortdurend mensen beledigen, verwijten maken,’ zegt de vicevoorzitter van de Europese Commissie op ongemeen felle toon in een interview met De Telegraaf.

‘Alsof Nederland een totale puinhoop is’

‘Als iemand vervolgens iets terugzegt, is het huilen.’ Volgens de belangrijkste man na Jean-Claude Juncker zie je bij de Amerikaanse president hetzelfde als bij PVV-leider Geert Wilders. Beiden ‘voeden de boosheid, maar komen niet met oplossingen’. Volgens Timmermans haalt ‘Wilders ons altijd naar beneden’.

‘Alsof Nederland een totale puinhoop zou zijn! Waarom laten mensen zich dat aanpraten! Politici moeten niet constant angst voeden.’ Timmermans zegt verder niet te vrezen dat de relatie met de Amerikanen verslechtert, nu Trump er aan de macht is. ‘De komende maanden zal het stof neerdalen. Ik heb er vertrouwen in dat de ratio de doorslag geeft.’

Trump haalde voor inauguratie uit naar EU

Dat was ook Timmermans’ inschatting in januari. Toen zei de ex-minister van Buitenlandse Zaken dat Trump, als hij eenmaal in aanraking komt met de Europese Unie zijn toon wel zou matigen, en anders tegen de zaken zal aankijken. Het gaat het nu van de Unie nog wel inzien, aldus Timmermans. Trump haalde vlak voor zijn inauguratie stevig uit naar ‘Brussel’.

Volgens de Republikein zullen veel staten het voorbeeld van Groot-Brittannië volgen, en uiteindelijk uit de Unie stappen. Trump had niets dan lof over de Brexit. EU-prominenten als Guy Verhofstadt en Donald Tusk zien in de Amerikaanse president een bedreiging voor de Unie.