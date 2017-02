Klaver wil 50 procent vrouwen in kabinet…net als Samsom in 2012

GroenLinks-leider Jesse Klaver vindt dat het volgende kabinet voor de helft uit vrouwen moet bestaan. Zijn uitspraak is niet nieuw, want bij de vorige verkiezingen in 2012 zei de toenmalige PvdA-lijsttrekker Diederik Samsom ongeveer hetzelfde.

Klaver wil afspraken maken over een dergelijk quotum tijdens de kabinetsformatie – als zijn partij daaraan meedoet.

Vijf debatterende mannen

Hij wil het ‘niet alleen om recht te doen aan het talent van vrouwen, maar (ook) als signaal naar de samenleving dat we uitsluiting en achterstelling niet accepteren’. Iedereen heeft gelijke kansen, vindt Klaver: ‘Je moet als politiek het goede voorbeeld geven.’

Volgens hem is het ‘te gek voor woorden’ dat hij zondag in het eerste tv-debat stond te debatteren met vier andere mannen – Alexander Pechtold (D66), Sybrand Buma (CDA), Emile Roemer (SP) en Lodewijk Asscher (PvdA).

Samsoms wens ging niet in vervulling

Klaver werpt zich nadrukkelijk op als de linkse leider bij de verkiezingen. Hij probeerde Asscher al te verleiden tot uitspraken over louter progressieve samenwerking, maar Klaver ving bot. Tijdens de vorige verkiezingen vier jaar geleden deed de toenmalige voorman op links Diederik Samsom soortgelijke uitspraken over het aantal vrouwen in een kabinet met de PvdA.

Als mijn partij regeert, wil ik een gelijk aantal mannelijke en vrouwelijke bewindslieden, sprak Samsom. Daarvoor zou hij zijn uiterste best doen. Toen het kabinet tussen PvdA en VVD na de formatie in 2012 eenmaal op het bordes van paleis Noordeinde stond, waren zeven van de twintig bewindslieden vrouw. Samsom zag zijn wens dus niet in vervulling gaan. Rutte had al gezegd weinig te zien in quota: ‘Ik ben voor de best denkbare mensen in het kabinet.’