Kamer vertelt Baudet: geen enquête naar invoering euro

De Tweede Kamer wil geen parlementaire enquête naar de invoering van de euro. Volgens Thierry Baudet, die een burgerinitiatief startte, moet worden gekeken of Nederlanders bewust zijn voorgelogen over de munt, maar een Kamermeerderheid stemde zijn voorstel weg.

In een vurig betoog in de Kamer stelde Baudet woensdagmiddag ‘de merkwaardige, verbijsterende gang van zaken die voorafging aan de invoering van de euro’ aan de kaak. Volgens de voorman van het Forum voor Democratie heeft Nederland niet alleen financiële schade geleden door de invoering van de munt – bijvoorbeeld door een lage wisselkoers van de gulden te accepteren – maar is het ook politieke macht kwijtgeraakt aan Brussel.

‘Politieke kamikaze-actie’

Baudet, die 45.000 handtekeningen verzamelde voor zijn burgerinitiatief, wilde een parlementaire enquête afdwingen over wat hij ‘een van de grootste politieke kamikaze-acties uit de Nederlandse geschiedenis’ noemt. ‘Wisten Lubbers, Kok en Zalm van niets? Waren ze ontstellend onnozel? Of hebben ze ons voorgelogen om het Europese project te dienen – en hun eigen carrièreambities niet in gevaar te brengen?’

Na opmerkingen over minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) greep Kamervoorzitter Khadija Arib kortstondig in. Baudet zei dat ‘het hele land mocht bloeden voor de ambities van meneer Dijsselbloem’. Dat viel niet goed bij Arib.

Baudet had tegenstand wel verwacht

De Tweede Kamer liet weten weinig te zien in Baudets plan. De coalitiepartijen VVD en PvdA, het CDA en D66 stemden tegen. Daardoor is er geen meerderheid voor een parlementaire enquête. Henk Nijboer (PvdA) zei dat zijn partij de Europese munt zo opnieuw zou invoeren, want ‘de euro heeft Europa dichter bij elkaar gebracht’. Eerder schaarden SP, ChristenUnie, SGP en Partij voor de Dieren zich wel achter het initiatief.

Baudet, die op 15 maart met Forum voor Democratie meedoet aan de Tweede Kamerverkiezingen, zei eerder tegen Elsevier niet te verwachten dat het parlement onderzoek wil doen naar de invoering van de euro. ‘VVD, PvdA en CDA zijn onderdeel van het Haagse kartel en beschermen hun partijgenoten. Er werd van de week een heel circus gemaakt over een bonnetje van 5 miljoen euro. Dit is de bonnetjesaffaire tot de macht 100.’