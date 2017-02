Nijntje-tekenaar Dick Bruna (89) overleden

Tekenaar Dick Bruna is donderdagavond overleden in zijn woonplaats Utrecht. Bruna is vooral bekend van Nijntje. Hij werd 89 jaar.

Bruna was al een tijd uit het oog verdwenen: hij tekende al jaren niet meer en verscheen ook niet in het openbaar.

Nauw verbonden met Utrecht

Nijntje werd wereldwijd bekend onder de naam ‘Miffy’. Er werden in totaal meer dan 85 miljoen boeken van het figuurtje verkocht.

‘Utrecht gaat Bruna enorm missen,’ zegt burgemeester Jan van Zanen vrijdag in een reactie. Bruna was nauw verbonden met zijn stad. Behalve dat hij er geboren werd en overleed, huist de stad ook het Nijntje Museum. Het museum werd vorig jaar op de 61e verjaardag van het konijn geopend.

Het museum opende eigenlijk eerder al, in 2006 als Dick Bruna huis, maar werd – vooral met het oog op Japanse toeristen – vorig jaar het Nijntje Museum.

Centraal Museum

In september 2015 verhuisde bovendien het interieur van het atelier van Bruna naar het Centraal Museum in Utrecht. Daar was te zien wat hij zoal nog meer tekende naast het bekende figuur Nijntje.

Ook heeft Nijntje in Utrecht een pleintje, een standbeeld en er zijn verkeersborden waarop het figuurtje van Bruna de weg wijst.

‘Heel veel kinderen, van over de hele wereld, zijn grootgebracht met onze Nijntje en de rest van de familie pluis. Utrecht is Dick Bruna veel dank verschuldigd, hij heeft veel voor de stad en ver daarbuiten betekend. Utrecht verliest een groot ambassadeur’, aldus Van Zanen. Bruna kreeg op zijn tachtigste verjaardag de hoogste onderscheiding van Utrecht, de gouden stadsmedaille.