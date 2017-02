Radio FunX heeft succes: het geluid van de grote stad

FunX maakt al bijna vijftien jaar radio voor jongeren in grote steden. Met kleine redacties komen goeie ideeën er snel van de grond. Nu komt FunX met een ‘Partijwijzer’ voor jongeren.

Als er één ding is dat FunX-dj’s Shay Kreuger (35) en Morad Elouakili (36) hun luisteraars willen meegeven, dan is het wel dit: jíj kan het verschil maken. Elke doordeweekse middag maken ze samen live drie uur radio, het liefst ‘georganiseerde chaos’.

Vandaag is BNN-VARA-presentator Tim Hofman (28) aangeschoven om jongeren te vertellen waarom het belangrijk is om te stemmen. Shay merkt op dat veel jongeren denken dat stemmen toch geen zin heeft. Hofman: ‘Dit jaar mogen 850.000 jonge mensen voor het eerst stemmen, dat zijn 13 zetels, vriend. En dan hebben we het nog niet eens over iedereen tot 35 jaar. Onze generatie heeft heel veel macht in handen.’

Wat is FunX?Radiostation FunX begon in 2002 als zender voor jongeren in de steden Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam. FunX maakt sinds 2013 deel uit van de Nederlandse Publieke Omroep. In 2014 werd de naam officieel NPO FunX.

Intussen stromen de berichten via de app binnen, waarmee luisteraars een berichtje kunnen sturen. Terwijl Morad zojuist een plaat met opzwepende beat heeft gestart, overlegt Shay welke kwesties ze zometeen behandelen. ‘Ik lees hier een vraag van iemand die wil weten waarom je niet met DigiD kunt stemmen, anderen willen weten waarom het eigen risico in de zorg zo hoog is, en ik lees heel veel berichten over mensen die geen huis kunnen vinden.’

Daarna richt ze haar telefoon op Morad: ‘Zeg jij eens even voor Instagram: “Oh My God! Stemmen is nog nooit zo makkelijk geweest!”’ Hij gehoorzaamt jolig: ‘Oh My God! Stemmen is nog nooit zo makkelijk geweest! Check onze Partijwijzer!’

Stemwijzer voor jongeren

In samenwerking met 3FM en NPO3 lanceert FunX vandaag de Partijwijzer, een stemwijzer speciaal gemaakt voor jongeren. Tim Hofman, wiens dichtbundel onlangs op de tweede plek van de bestsellerlijst binnenkwam, wijdt er een geïmproviseerd gedicht aan, en besluit met: ‘Zeg niet: “Ik bemoei me niet met politiek.” Want politiek bemoeit zich wel met jou.’

In de redactieruimte naast de studio werkt social-mediaredacteur Ismael Loukili (28) tijdens de uitzending alle kanalen bij. ‘Social media als Facebook, Instagram en Snapchat zijn voor ons heel belangrijk om het merk 360 graden in te zetten. Wij proberen te zijn waar onze doelgroep is, of dat nou online, op straat, op festivals of op een kickboksgala is.’

Wanneer het item met Tim Hofman voorbij is, spreekt hij op verzoek van de redactie zijn gedicht nogmaals in voor de verschillende social-mediakanalen. Ook wordt er meteen een multimediaal internetbericht gemaakt over wat hij allemaal heeft gezegd.

Geluid van de straat

Radiostation FunX begon in 2002 als urban radiozender, een zender speciaal voor jongeren in grote steden. De gemeenten Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag stelden alle vier studio’s beschikbaar en trokken er samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de portemonnee voor. Het bleek een schot in de roos. FunX verkondigt sindsdien het geluid van de straat, waar multiculturalisme een vanzelfsprekend gegeven is en de stads­identiteit verschillende culturen bindt.

Terwijl de publieke omroepen met uitzendingen in de eigen taal en splinteromroepjes jarenlang wanhopig poogden minderheden te bereiken, lukte het FunX juist door het niet al te hard te proberen.

In het begin ging het vooral door mond-tot-mondreclame. Geld voor billboardcampagnes was er niet, maar het zoemde rond doordat radioverslaggevers naar middelbare scholen trokken om met jongeren te praten. Bovendien viel FunX op door de muziekkeuze. Ze draaiden platen die niet bij andere radiostations te horen waren. Rapper Ali B. werd er bijvoorbeeld groot door.

Geen ‘allochtonenzender’

Morad: ‘Hij stond destijds overal voor een dichte deur, maar onze luisteraars vonden hem geweldig. Ze luisteren sowieso naar allerlei soorten muziek, van muziek met Turkse en Arabische invloeden tot aan samenwerkingen zoals rapgroep Broederliefde en Jan Smit doen.’

Maar, zo benadrukken FunX-medewerkers, ze zijn geen ‘allochtonenzender’. Ze maken uitzendingen voor een breed stedelijk jongerenpubliek, en bereiken daarmee toevallig ook minderheden. Eindredacteur Eva Hol (26): ‘Mijn vrienden luisteren het ook, en die hebben geen migratieachtergrond. Soms blijven we opzettelijk weg van bepaalde onderwerpen. We grijpen bijvoorbeeld echt niet elk moment aan om het over etnisch profileren te hebben.’

Morad vult aan: ‘In de Zwarte-Piet-discussie is het nu wel duidelijk welke kampen er zijn. Als we het nu zouden behandelen, sturen onze luisteraars berichtjes met: “Niet alweer ” Hun leefwereld bestaat uit veel meer dan alleen die onderwerpen.’

‘Als ik oud word, wil ik naar BNR’

Programmaleider Sharid Uppelschoten (36) vindt het een groot compliment dat grote partijen weleens in de kweekvijver van FunX vissen. ‘Maar ik ben nog trotser als mensen dan aangeven zelf nog niet klaar te zijn. En als ze wel vertrekken, dan zeg ik: “Gooi er een beetje FunX overheen.” Wat dat FunX-sausje is? Dicht bij de doelgroep staan, een inclusieve (zonder wij-zij-denken) kijk op de samenleving en onderwerpen breed aanvliegen. Ik hoop dat onze mensen redacties opschudden. Je kunt prima een item over de ramadan maken, zonder een heel college te houden over wat de ramadan inhoudt.’ Shay Kreuger (35) presenteert inmiddels ook een radioprogramma op NPO2. In 2016 maakte ze een driedelige tv-documentaire voor NPO3. Kreuger: ‘Dat zijn prachtige kansen om mijn veelzijdigheid te laten zien, maar ook om te laten zien waar ik vandaan kom.’ Yahia Yousfi (34) werkt al veertien jaar bij FunX. Hij is onder meer columnist en radioverslaggever geweest; nu presenteert hij de filmpjes op de website. Daarnaast is hij cabaretier. ‘Ik heb mijn hele carrière aan FunX te danken. Dat ik nu speel voor volle zalen, komt doordat mensen me hiervan kennen. Ik heb ook bij Endemol en andere bedrijven gewerkt, maar ik ging altijd weer rennend terug hiernaartoe. Voor je eigen ontwikkeling is het misschien beter om verder te gaan, maar ik heb hier fulltime plezier in m’n werk en ik kan het niet loslaten.’ Morad Elouakili (36), lachend: ‘Ik ben trots dat ik nog niet ben weggebonjourd. Elk jaar denk ik: er komt nu een verjongingsronde die ik niet overleef, maar ik ben er nog. En als ik te oud word, dan wil ik naar BNR of NPO Radio 1.’

Luisteronderzoeken

Omdat de programma’s worden gemaakt door mensen die zelf de doelgroep zijn, is het team ook cultureel divers. Praten over afkomst is passé, het speelt geen rol op de werkvloer. Programmaleider Sharid Uppelschoten (36): ‘We zijn gewoon een jongerenbedrijf. Dit is hoe de grote stad eruitziet.’

Even dreigde het avontuur te stranden toen de subsidie na 2012 zou stoppen. De luisteraars kwamen niet naar voren in luisteronderzoeken, terwijl de zender wel degelijk populair was. FunX lanceerde een app die luisteraars konden downloaden om te laten zien dat ze wel degelijk een omvangrijk luisterpubliek vormen.

Er kwam een oplossing. Vier lokale stads­omroepen betalen mee aan stadsprogramma’s; gemeenten stellen de studio’s om niet beschikbaar en het landelijke deel wordt gefinancierd door een samenwerkingsverband van BNN-VARA, de NTR en de VPRO. In 2014 werd de zender officieel omgedoopt tot NPO FunX.

Groot bereik

De samenwerking met de NPO vergroot de zichtbaarheid; sindsdien is het bereik alleen maar groter geworden. Met een weekbereik van 18 procent is FunX het best beluisterde radiostation onder luisteraars van 15-34 jaar in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Die prestatie is indrukwekkend, gezien de budgetten waarmee FunX werkt. Ze mogen geen bedragen noemen, maar terwijl sommige radioprogramma’s in Hilversum tien tot twintig redacteuren hebben om ze voor te bereiden, wordt Morad & Shay voorbereid door drie mensen.

Programmaleider Uppelschoten werkte tot 2007 bij FunX en maakte daarna een uitstap naar Hilversum. Ze werkte onder meer bij NPO Radio 1 en 3FM en keerde anderhalf jaar geleden terug naar FunX. ‘Het zijn twee compleet verschillende werelden. Ik heb in Hilversum ook bij een programma gewerkt waar je met acht redacteuren een uur radio maakt. Hier maak je met drie mensen drie uur radio. Natuurlijk zou ik dat graag anders zien, maar je wordt er wel creatief van.’

Hol werkte zelf eerder bij Radio 538. ‘Ik heb daar geleerd om heel strak radio te maken. Maar er is nergens ruimte en tijd om te improviseren; alles moet altijd leuk zijn en snel scoren. Daardoor is er weinig ruimte voor echtheid. Bij Radio 538 vergaderde je al een half jaar van tevoren over een actie of evenement. Hier komen dingen heel snel van de grond. Zo bedachten we in december dat het goed zou zijn om een diner voor dakloze jongeren te organiseren, en twee weken later stonden we al te koken.’

Improviseren

Het team mailt de hele dag al over onderwerpen met elkaar. Omdat de medewerkers zelf onderdeel van de doelgroep zijn, hoeven ze zich ook niet in te lezen, zo blijkt tijdens de redactievergadering voor het programma Morad & Shay. Eindredacteur Eva Hol oppert of ze iets moeten doen met een tweet van rapper Sevn Alias over hoe losbandig vrouwen zich in een club gedragen. Producer Sagid Carter (22) is er geen voorstander van om er ook een onderwerp van te maken. ‘Dat is al heel oud. Daar hoorde ik mijn nichtjes twee dagen geleden al over.’

Ook de dj’s improviseren veel tijdens de uitzending. Zo zien ze tijdens de uitzending op Instagram dat rapformatie Broederliefde op bezoek is in concentratiekamp Auschwitz. Shay stuurt direct de manager een berichtje, maar die reageert niet.

Dan komt er via de FunX-app een bericht binnen van de vader van Broederliefde-rapper Edson Cesar die het bezoek wil toelichten. Morad: ‘Wat leuk dat zijn vader gewoon naar ons luistert en een bericht stuurt!’ Hij wordt meteen gebeld en vertelt op de radio: ‘Ze zijn dit jaar Ambassadeur van de Vrijheid 2017 in Nederland. En ze zijn uitgenodigd om naar Polen te gaan om een concentratiekamp te bezoeken. Ik heb van Edson begrepen dat het daar heel triest is.’

Lichte onderwerpen

Tussen de zware onderwerpen door gaat het ook over zaken als liefde, seks en drugs. Aan de lijn hangt freelanceverslaggever Kees van Unen die voor Het Parool naar een drugsdiner ging. Slechts vier van de zestien mensen haalden het dessert, zelf kwam hij niet verder dan de tweede gang. Van Unen: ‘Ik werd opgehaald door mijn zus. Ik zat achter in de auto bij haar en op een gegeven moment was ik ervan overtuigd dat ze me aan het ontvoeren was.’

Morad en Shay willen volgend jaar wel mee naar het drugsdiner, al gooien ze er nog wel een disclaimer uit: ‘Nee, we zijn geen drugs aan het promoten. Drugs zijn slecht voor je. Je gaat er dood van, je wordt er psychotisch van. Niet doen.’

Tussen de platen door praten ze nog even na met geïnterviewden. De 15-jarige Fahima vertelt tijdens de uitzending telefonisch over de twee jaar waarin ze met haar moeder in de vrouwenopvang woonde. Ze zag dat de hulpverlening zich alleen op de moeders richt en niet op de kinderen. Samen met Stichting Het Vergeten Kind heeft ze zojuist 63.000 handtekeningen aangeboden aan staatssecretaris Martin van Rijn (PvdA). Fahima: ‘Het zou goed zijn als er een begeleider was die er ook voor jou is.’

Wanneer het gesprek is afgelopen en er weer een plaat wordt ingestart, praat Shay nog even door met Fahima. ‘Het ging goed man! Ik vind dat je het echt heel goed hebt verteld. Ik ben benieuwd waar je over tien jaar staat. Rock on girl!’